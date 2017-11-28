حجتالاسلام محمد نوروزپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه شش هزار مبلغ در سازمان اوقاف و امور خیریه ساماندهی شدند، ابراز داشت: این تعداد در امور ترویج فرهنگ وقف و پاسخگویی به مسائل شرعی، کودک و خانواده، روانشناسی و تاریخ اسلام در رشتههای مختلف فعالیت دارند.
وی افزود: در کشور بیش از هشت هزار بقعه متبرکه وجود دارد که نزدیک به ۱۰ هزار امامزاده در آنها مدفون هستند و درامد حاصله از آنها خرج امور خیریه و عمران میشود.
رشد ۵۰ درصدی موقوفات طی ۱۰ سال گذشته
مسئول امور روحانیان سازمان اوقاف و امور خیریه بابیان اینکه طی ۱۰ سال گذشته تعداد موقوفات بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است، بیان کرد: با برنامههای اوقاف مسائل و موقوفات جدید معرفی و در حوزه سلامت، علم و فناوری، خدمات اجتماعی مردم در سنوات اخیر گرایش خوبی به اوقاف پیدا کردند.
نوروز پور درباره وقف مشارکتی نیز توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت املاک و تمایل مردم به وقف لذا طرح وقف مشارکتی در دستور کار قرار گرفت و در تالار بورس و اوراق بهادر هم به تصویب رسید که در آن با در نظر گرفتن نیاز هر استان بیمارستان، کتابخانه و مدرسه ساخته میشود.
وی افزود: با مشارکت معاونت توسعه علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری، موسسه رویان و شهرداری تهران ساخت بیمارستان تخصصی سرطانی در تهران کلید خورد و سه بیمارستان دیگر نیز در شهر ری، اراک و شیراز از طریق وقف مشارکتی در دستور کار قرار دارد.
ادارات اوقاف شهرستانها نیازهای جدید را احصاء کنند
مسئول امور روحانیان سازمان اوقاف کشور ادامه داد: بهعنوانمثال خیران اوراق ۱۰۰ هزارتومانی بهاندازه تعدادی که نیاز دارند، خریداری و واقف مجموعه میشوند.
نوروز پور در ادامه تصریح کرد: به مدیران کل استانها اعلام کردیم تا نیازهای جدید شهرها را احصاء کنند و به این منظور با راهاندازی اتاقهای مشاوره وقف در ادارات اوقاف، امامزادهها و بقاع شاخص، به واقفان نیاز شهر و استان را اطلاع میدهند.
وی افزود: یکی از خواستههای استان سمنان با توجه به قرارگرفته در مسیر زائران احداث زائرسرا در دامغان و شاهرود بود که در این راستا اوقاف باید مردم را تشویق کند و آنها زمانی با نیازها مواجه شوند در امتداد همان مسیر نیز وقف میکنند بهعنوانمثال خانمی در شیراز برای انجام تحقیقات هستهای موقفهای را درراه توسعه علم و فناوری ایجاد کردند.
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