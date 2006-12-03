هزینه جنگ افروزی آمریکا در عراق به 350 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کنگره آمریکا برای سال مالی 2006 برای ادامه جنگ در عراق مبلغی بالغ بر 290 میلیارد دلار در نظر گرفته است.

بر اساس این گزارش، 254 میلیارد دلار از این مبلغ فقط برای عملیات های نظامی در عراق در نظر گرفته شده است.

بر همین اساس در بودجه سال 2007 وزارت دفاع آمریکا نیز رقمی معادل 70 میلیارد دلار برای ادامه طرح "جنگ با تروریسم" در نظر گرفته شده، اما گزارش های رسیده از آمریکا حاکی از آن است که وزرات دفاع این کشور در نظر دارد تقاضای 127 میلیارد دیگر را برای ادامه حضور در عراق و افغانستان مطرح کند.



با این حساب در صورت اضافه شدن این رقم به بودجه وزارت دفاع، هزینه جنگ با تروریسم در پایان سال 2007 به بیش از 500 میلیارد دلارمی رسد و این در حالی است که آمریکا از مارس 2003 تا کنون برای جنگ در عراق رقمی بالغ بر 350 میلیارد دلار هزینه کرده است.

بر اساس گزارش بخش تحقیقات کنگره آمریکا که در ماه سپتامبر منتشر شده بود در سال جاری آمریکا برای جنگ در عراق در هر ماه هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد دلار متحمل می شود؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 6 میلیارد 400 میلیون دلار در هر ماه بوده است.

این آمار که در پی بازبینی گزارش های کنگره آمریکا به دست آمده، می افزاید هزینه جنگ در عراق به مراتب بیشتر از هزینه جنگ با ویتنام است.



هزینه مشارکت انگلیس در جنگ آمریکا علیه عراق نیز (بر اساس آمار و ارقام وزارت دفاع انگلیس) تا کنون بیش از 4 میلیارد پوند اعلام شده است.