به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان با سعد الحریری نخست وزیر این کشور در کاخ بعبدا دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، پس از گذشت دقایقی از این دیدار، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز به آن اضافه شد تا نشست سه جانبه ای شکل گیرد.

در همین ارتباط، برخی منابع به المیادین گفته اند که ممکن است حریری پس از نشست مذکور، ازسرگیری فعالیت های خود در دولت را رسما اعلام کند.

این نشست در حالی است که پس از تعلیق استعفای حریری از پست نخست وزیری، عون وعده آغاز رایزنی های سیاسی برای حل و فصل مشکلات فی مابین را داده بود.