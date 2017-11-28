مسیرهای جدید گردشگری در فارس شناسایی می شود

سیدموید محسن نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه توجه به تنوع اقلیمی و آثار کمتر شناخته شده در فارس،ضروری است، گفت: در حال حاضر ۴۶ روستای هدف گردشگری در فارس معرفی شده و نباید تعریف و تهیه بسته های سفر محدود به چند روستای هدف گردشگری و یا مکان طبیعی و تاریخی باشد.

وی افزود: در این راستا باید دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس های گردشگری در این عرصه فعال تر عمل کنند.

محسن نژاد ادامه داد: محدودیتی برای معرفی جاذبه ها و مسیرهای گردشگری وجود ندارد و نباید بسته های سفر محدود به روستاهای هدف گردشگری باشد زیرا هنوز هم برخی از اماکن طبیعی و یا روستاها در استان فارس هستند که در فهرست جاذبه های هدف نیستند اما همواره پذیرای گردشگران داخلی و خارجی اند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس ادامه داد: فارس یکی از مناطقی است که می تواند در حوزه گردشگری روستایی و طبیعی به قطب گردشگری تبدیل شود زیرا این استان از تنوع اقلیمی خاصی برخوردار است و در تمامی فصول سال می تواند پذیرای گردشگران باشد.

محسن نژاد ادامه داد: صدور مجوز اقامتگاه های بوم گردی و یا ایجاد تاسیسات رفاهی گردشگری معطوف به روستاهای هدف گردشگری نمی شود و باید چنین اماکنی که برای تسهیل و ارائه خدمات به گردشگران است در استان فارس توسعه بیشتری یابد.

وی با اشاره به اینکه توسعه گردشگری در فارس یک ضرورت است، افزود: اجرای تورهای تخصصی به مقاصد خاص و مورد توجه گردشگران در استان باید در اولویت قرار گیرد تا شاهد رونق بیشتر گردشگری در فارس باشیم.

محسن نژاد ادامه داد: یکی از روش های توسعه گردشگری در مقاصد خاص، برگزاری تورهای آشناسازی به مقاصد کمتر شناخته شده می باشد که در واقع در این تورها، افراد تاثیرگذار و مجری ارائه بسته های سفر می توانند با مسیرها و مناطق کمتر شناخته شده اما جذاب، آشنا شوند.

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برخی از جاذبه های گردشگری که عموما طبیعی هم هستند، زیرساخت های مناسبی برای حضور گردشگران وجود ندارد، افزود: ایجاد این زیرساخت ها و خدمات اولیه می تواند با جذب سرمایه گذاران در مناطق صورت گیرد که این موضوع با همکاری و همیاری شهرداری ها و دهیاری ها میسر است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید جوامع محلی از رونق و توسعه گردشگری منتفع شوند، گفت: حضور سرمایه گذاران در چنین مناطقی یک ضرورت است و باید زیرساخت های لازم در این عرصه ها به نحوی که به محیط های طبیعی و روستایی هم آسیب رسانی نشود، ایجاد و توسعه یابد.

وی اظهار داشت: هنوز هم مناطق بکر طبیعی و کمتر شناخته شده در استان فارس به ویژه روستاهای هدف گردشگری وجود دارد که باید هرچه سریع تر شناسایی و به گردشگران معرفی شود چرا که در حال حاضر توریست های خارجی به دنبال تنوع و جذابیت های بیشتری هستند و بی شک استان فارس می تواند مقصد اصلی این نوع گردشگران باشد.