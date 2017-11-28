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۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

معاون حقوقی و ثبتی اداره اوقاف استان زنجان:

۱۸۶ سند قدیمی موقوفه در زنجان تک برگی شده است

۱۸۶ سند قدیمی موقوفه در زنجان تک برگی شده است

زنجان-معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: ۱۸۶ سند مالکیت قدیمی موقوفه در زنجان به سند تک‌برگی تبدیل‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت احمدی  صبح سه شنبه در جمع خیرین و واقفین استان زنجان به سنددار کردن موقوفات در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان هزار و ۵۰۰ سند مالکیت برای موقوفات دریافت کرده است.

وی اظهار کرد: ۱۸۶ سند مالکیت قدیمی موقوفه در استان زنجان به سند تک‌برگی تبدیل‌شده است.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طی هشت ماه سال جاری اخذ سند برای موقوفات در استان زنجان روند رو به رشدی داشته است.

احمدی تأکید کرد:  برنامه این سازمان است که همه موقوفات سنددار شود و تبدیل اسناد به تک‌برگی از اقدامات دیگر سازمان اوقاف و امور خیریه است.

وی به شناسایی ۵۵ موقوفه مجهول در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف ۱۰۰ مورد اراضی اختلافی با منابع طبیعی، پنج تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن و ۹۳ رأی با دادگاه‌ها علیه موقوفات گرفته‌شده است.

معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: وقف یکی از راه‌های ماندگاری افراد است و تنها چیزی که از انسان برای همیشه باقی می‌ماند  وقف است و تاریخی دارد.

کد مطلب 4156441

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