۱۸۶ سند قدیمی موقوفه در زنجان تک برگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت احمدی صبح سه شنبه در جمع خیرین و واقفین استان زنجان به سنددار کردن موقوفات در استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان هزار و ۵۰۰ سند مالکیت برای موقوفات دریافت کرده است.
وی اظهار کرد: ۱۸۶ سند مالکیت قدیمی موقوفه در استان زنجان به سند تکبرگی تبدیلشده است.
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طی هشت ماه سال جاری اخذ سند برای موقوفات در استان زنجان روند رو به رشدی داشته است.
احمدی تأکید کرد: برنامه این سازمان است که همه موقوفات سنددار شود و تبدیل اسناد به تکبرگی از اقدامات دیگر سازمان اوقاف و امور خیریه است.
وی به شناسایی ۵۵ موقوفه مجهول در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف ۱۰۰ مورد اراضی اختلافی با منابع طبیعی، پنج تفاهمنامه با بنیاد مسکن و ۹۳ رأی با دادگاهها علیه موقوفات گرفتهشده است.
معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: وقف یکی از راههای ماندگاری افراد است و تنها چیزی که از انسان برای همیشه باقی میماند وقف است و تاریخی دارد.
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