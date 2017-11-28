ظرفیت تخت های بیمارستانی شهرستان بانه ۲ برابر افزایش می یابد

محمد فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام عملیات احداث ساختمان بیمارستان جدید بانه، گفت: با پیگیری های نماینده مردم این شهرستان در مجلس و به همت بنیاد برکت و عزم راسخ وزارت راه و شهرسازی، ۱۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز این بیمارستان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی متخصص و خدماتی مورد نیاز هم، از طریق آزمون استخدامی به کارگیری خواهند شد، بیان کرد: بیمارستان ۹۸ تختخوابی تازه ساخت بانه، از نظر فضا، بخش ها و تأسیسات اجرا شده در آن، از مراکز بیمارستانی به روز و پیشرفته است که نیازهای زیادی را در بخش های درمانی، جراحی و مراقبت های ویژه مغز و قلب مرتفع خواهد کرد.

وی به مسافت زیاد شهرستان بانه با مرکز استان و شهرستان های دارای مراکز بیمارستانی مجهز اشاره کرد و گفت: با توجه به تکمیل بودن کادر پزشکی تخصصی در شهرستان بانه، راه اندازی این بیمارستان علاوه بر رفع نیاز شهروندان و ساکنان منطقه، نقش به سزایی نیز در جذب گردشگر و توریسم درمانی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: «با اختصاص هزینه تجهیز بیمارستان تازه ساخت ۹۸ تختخوابی بانه، هم اکنون قرارداد تجهیز آزمایشگاه، آشپزخانه، رخت شورخانه و بخش استریل منعقد شده و یا در حال انعقاد است و در نهایت تا پایان سال جاری و حداکثر تا اوایل سال آینده، بیمارستان به طور کامل راه اندازی خواهد شد.

رضا درزی، سرپرست کارگاه و مدیر اجرایی پروژه هم به خبرنگارمهر گفت: بیمارستان ۹۸ تختخوابی بانه در زمینی به مساحت ۵۰ هزار متر مربع با زیربنای ساختمان اصلی ۸ هزار و ۵۰۰ متر مربع در ۵ طبقه، ساختمان های جانبی و مجاور به مساحت ۵۰۰ متر مربع و محوطه سازی اجرا شده و در حال حاضر انشعابات آب، برق و گاز وصل شده است.

وی نصب و راه اندازی یک ایستگاه تقلیل فشار گاز، یک پست برق، تأسیسات گرمایشی، سرمایشی، تهویه مطبوع و سیستم روشنایی را نیز از جمله تأسیسات گسترده و قابل توجه این پروژه برشمرد.

