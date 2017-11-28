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۷ آذر ۱۳۹۶، ۸:۲۹

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین:

جشنواره« رسانه، مطبوعات، قرآن و عترت»در قزوین برگزار می شود

جشنواره« رسانه، مطبوعات، قرآن و عترت»در قزوین برگزار می شود

قزوین- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین گفت: جشنواره « رسانه، مطبوعات، قرآن و عترت» در بخشهای خبر و مصاحبه خبری، گزارش، یادداشت و مقاله، عکس خبری و تیتر برگزار خواهد شد.

اکبر اسکندری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:اولین هفته قرآن و عترت در استان قزوین با برگزاری جشنواره های متعدد رسانه و مطبوعات، تلاوت قرآن کریم، آواها و نغمه های دینی، خوشنویسی، هنرهای نمایشی، هنرهای ادبی، هنر سینما، هنرهای تجسمی، صنایع دستی و هنرهای سنتی نسبت به کشف استعدادهای هنری اقدام کرده است.

وی گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در اولین گام با همکاری معاونت عترت و قرآن وزارتخانه و سازمان بسیج رسانه استان در راستای تبلور فرهنگ قرآنی و رایحه بهشتی انفاس عترت و فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ دینی در جامعه همزمان با برگزاری نخستین هفته قرآن و عترت اقدام به برگزاری جشنواره ای با موضوع «رسانه، مطبوعات، قرآن و عترت» کرده است.    

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیان کرد: دبیرخانه جشنواره از تمامی هنرمندان و فعالان عرصه هنر رسانه های دیجیتال دعوت کرده است تا آثار خود را بر اساس محورها و بخش های اعلام شده به این دبیرخانه ارسال کنند.

اسکندری نژاد یادآورشد:مهمترین هدف این جشنواره جریان سازی وحرکت عمومی برای انس با قرآن و عترت در سطح استان، تحکیم پیوند میان دین و رسانه با معرفی رسانه های برتردر خصوص مضامین عالی قرآن و عترت، ارتقاء محتوا و کیفیت رسانه های مکتوب و دیجیتال استان، ایجاد رقابت مثبت و افزایش انگیزه و خلاقیت رسانه ها، توسعه ظرفیت های موجود رسانه های استان، آشنایی با ظرفیت ها و قابلیتهای رسانه های مکتوب و مجازی و بهره گیری از این قابلیتها، بسترسازی مناسب برای تولید و توسعه محتوی منطبق بر فرهنگ بومی، ملی و اسلامی در حوزه رسانه ها و شناسایی و معرفی رسانه فعال در حوزه قرآن و عترت به منظور سالم سازی هرچه بیشتر فضای عمومی جامعه است.

وی اضافه کرد: این جشنواره در محمورهای مختلفی پیش بینی شده که ترویج فرهنگ دفتع مقدس، ایثار و شهادت، نقش باورهای دینی در جلوگیری از چالش های اجتماعی و آسیب های اجتماعی، سنت و آداب و رسوم دینی(نماز، روزه داری، حمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر)، سبک زندگی ایرانی ئ اسلامی، اخلاق قرآنی در حوه فردی و اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و تشویق اقشار مختلف جامعه به استفاده از کالاهای داخلی، استکبار ستیزی و دشمن شناسی ار آن جمله است.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد:جشنواره «رسانه، مطبوعات، قرآن و عترت» ودر بخش های خبر و مصاحبه خبری، گزارش، یادداشت و مقاله، عکس خبری و تیتر برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: آثاری در جشنواره شرکت داده می شود که در فاصله زمانی ۹۲ تا ۹۶ در یکی از نشریات سراسری، استانی، خبرگزاری ها و پایگاه خبری منتشر شده باشد و هر متقاضی تنها می تواند در دو بخش و هر بخش سه اثر را ارائه دهد و در صورت ارسال آثار بیشتر، دبیرخانه جشنواره می تواند آثار دریافتی را به صورت انتخابی و بقیه را حذف کند.

اسکندری نژاد بیان کرد: آثار پذیرفته شده باید نام صاحب اثر در آن قید شده باشد و یا مدیر مسئول آن را تایید کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: مهلت ارسال آثار تا بیستم بهمن ماه امسال است و بررسی آثار تا ۲۵ بهمن انجام خواهد شد و مراسم اختتامیه در اسفندماه برگزار می شود و در هر بخش به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی، تندیس و لوح تقدیر اعطا می شود.

وی گفت: متقاضیان شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه واقع در شهرک کوثر، سازمان بسیج رسانه استان قزوین ارسال کنند.

کد مطلب 4156487

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