به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید شاهرخی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از دبیرخانه و ستاد برگزاری بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان همدان برای برگزاری این جشنواره تاکید کرد و گفت: این جشنواره فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت های همدان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه این جشنواره یکی از بزرگترین رویدادهای هنری کشور است، عنوان کرد: جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیت های همدان است.

سید سعیدشاهرخی با تاکید بر اینکه باید تمام دستگاه های اجرایی استان همدان برای برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان پای کار باشند، افزود: برگزاری جشنواره‌های این چنینی با نشاط اجتماعی همراه است.

وی خواستار ارزیابی عملکرد جشنواره پس از اتمام آن شد و عنوان کرد: شهرداری باید در فضا سازی و تبلیغات شهری نهایت همکاری را داشته باشد و تمام دستگاه های خدمات‌رسان در آمادگی کامل باشند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه اقدامات لازم برای برگزاری بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان انجام شده است، به هماهنگی‌های لازم با دستگاه های اجرایی استان در خصوص برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: در طول برگزاری جشنواره، همدان میزبان ۴۰۰ مهمان داخلی و خارجی است.

فاضل عبادی با بیان اینکه ۶۴ مهمان خارجی برای شرکت در جشنواره به همدان می‌آیند، افزود: به طور قطع جشنواره نقش موثری در معرفی استان همدان و ظرفیت های آن دارد.

وی عنوان کرد: برای این جشنواره از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنیم، اما از بخش خصوصی توقع داریم که برای معرفی استان پای کار باشند.