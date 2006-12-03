خودروی حساس به نور ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این خودروی سازگار با محیط زیست که HUMMER 02 نام دارد از بدنه حساس به نور برخوردار است و پانل های بدنه مملو از جلبک های دریایی آن دی اکسید کربن را به اکسیژن خالص تبدیل می کند. این پانل ها در واقع همچون برگ های خودرو عمل می کنند و هوا را در مدت زمان روشن بودن آن تمیز نگاه می دارند.

HUMMER 02 اکسیژن را با استفاده از سیستم دو راهه سوپاپ در مرکز هر پانل تولید می کند. وسایل مصنوعی میزان دی اکسید کربن و منابع مورد نیاز رشد جلبک ها را کنترل می کنند.

4 سلول سوختی کامل خودرو، موتورهای هیدرولیک تعبیه شده در چرخ ها را فعال می سازند. یک مخزن هیدروژنی که در قسمت ایده آل مرکزی قرار گرفته، "قلب" خودرو محسوب می شود.

تایرهای Tread TM این خودرو در حالی که مقاومت اندکی را در بزرگراه ها فراهم می سازد با تغییر شکل خود را با محیط پیرامون تطبیق ساخته و به پاکیزه نگاه داشتن آن کمک می کند. به منظور کاهش تاثیرات مخرب زیست محیطی، در ساخت HUMMER 02 از مواد 100 درصد بازیافتی همچون قاب آلومینیومی و صندلی هایی از مواد آزاد از ترکیبات ارگانیک سبک استفاده شده است.