به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا جوادی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از ستاد اجرایی جشنواره تئاتر کودک افزود: آخرین تحقیقات تخصصی و فنی کشورهای مختلف که در حوزه های گوناگون انجام شده و به نتیجه رسیده است را هم می‌توان در میدان این جشنواره‌ها به اشتراک گذاشت.

وی تأکید کرد: نمایش‌هایی که به صورت موزیکال اجرا می‌شوند نیز پیام‌های متنوعی دارند و علاوه بر ارائه پیام آموزشی و تربیتی با زبانی ساده، پویایی خاصی در بین مخاطبین ایجاد می کند.

جوادی برگزاری جشنواره بین المللی تئالتر کودک و نوجوان زمینه‌ساز تحلیل و نقد مسائل مختلف فرهنگی اجتماعی دانست و افزود: به جرأت می توان گفت کودکانی که در سنین پایین با این فضاها ارتباط دارند؛ از نگرش عمیق تری برخوردار خواهند بود.

وی همچین افزود: ارتباط مستقیم مخاطب و اثرگذاری پیام‌های آموزشی و تربیتی و باور پذیر شدن بسیاری از مسائل، از دیگر نتایج آموزش از طریق تئاتر است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان از همکاری کانون در برگزاری جشنواره بیست و چهارم در همدان خبر داد و گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موظف است در کنار سایر ارگان‌های متولی در برگزاری جشنواره، تمام تلاش خودش را انجام دهد. طبق روال سال های گذشته امسال هم تعدادی از نشست ها و جلسات در سالن های آمفی تئاتر و جلسات کانون برگزار خواهد شد.