نمایش کودک باید تاثیرگذار و به دور از شعار زدگی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، عماد نصرآبادی که با نمایش «دیواکولا» در بخش کودک جشنواره بیست و چهارم حضور دارد با بیان اینکه این نمایش همراه با شعر و موسیقی است، افزود: در کنار قصه پردازی بخش هایی از این نمایش با موسیقی شاد و شعرهای زیبا همراه می شود.

نصرآبادی در خصوص تاثیر گذاری نمایش بر مخاطب کودک اظهار داشت: تاثیر گذاری نمایش بر کسی پوشیده نیست اما متاسفانه سرمایه گذاری در این بخش به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است.

وی با اشاره به اینکه کودکان و نوجوانان کشور با قهرمانان قصه های ایرانی ناآشنا هستند و در عوض قهرمانان خارجی را می‌شناسند، گفت: تهیه برنامه ها و آثار متناسب با فرهنگ ایرانی مهم است.

نویسنده نمایش «دیواکولا» اظهار داشت: یک نمایش خوب باید تاثیر گذار و به دور از شعار زدگی باشد زیرا نمایش همزاد پنداری را در کودکان و نوجوان نسل امروز بیدار می کند.

نصرآبادی با معرفی عوامل این نمایش، تأکید کرد: فرشاد قاسمی، علی زکریایی، سجاد انتظامی، علی زمیری، شقایق کریمی، آسا ملکی، تکتم شاه تقی، سینا رازقی، مهدی یاقوتی و ناصر کاشانی در این نمایش بازی می کنند.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۵ آذرماه با دبیری مریم کاظمی در همدان برگزار خواهد شد.