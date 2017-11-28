  1. استانها
  2. همدان
۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر عنوان کرد:

انجام ۱۰ هزارنفر ساعت فعالیت فرهنگی تبلیغی در ملایر

انجام ۱۰ هزارنفر ساعت فعالیت فرهنگی تبلیغی در ملایر

ملایر - رئیس تبلیغات اسلامی ملایر از انجام ۱۰ هزار نفر ساعت فعالیت فرهنگی و تبلیغی در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در این شهرستان خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۱۰ هزار نفر ساعت فعالیت فرهنگی و تبلیغی در سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: این فعالیت ها در قالب انجام سخنرانی مبلغان و مبلغات در مساجد، حسینیه ها و تکایا و برگزاری مراسم عزاداری خانگی، گفتمان های دینی و جلسات پرسش و پاسخ در مساجد و خانه های قرآن روستایی و شهری و کانون فرهنگی و تبلیغی بوده است.

رئیس تبلیغات اسلامی ملایربه برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری توسط ۲۰۰ هیئت از هیئات مذهبی در مساجد حسینیه ها و تکایا اشاره کرد و گفت: تهیه و توزیع سی دی روضه و سینه زنی در بین مسئولان هیئات مذهبی و سایر اقشار مردم از دیگر برنامه ها بوده است.

وی از همکاری مسئولان هیئات مذهبی، روحانیون و ائمه جماعات مساجد و شورای هیئات مذهبی شهرستان ملایر که در انجام این فعالیت ها اداره تبلیغات اسلامی را یاری دادند قدردانی کرد و افزود: براساس هماهنگی انجام شده برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری سالروز شهادت امام عسکری(ع) در روستاها توسط هیئات مذهبی انجام شد.

کد مطلب 4156506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها