درخواست پرستاران از روحانی/از اجرای تعرفه پرستاری ناامید شده ایم

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به تصویب قانون تعرفه گذاری در تابستان سال ۸۶ اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و بیش از یک سال از اجرای بسته تعرفه خدمات پرستاری از وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه می گذرد، اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است.

وی با عنوان این مطلب که با دستور کمیسیون اجتماعی دولت در آبان سال ۹۵، بسته تعرفه خدمات پرستاری از معاونت درمان وزارت بهداشت به دبیرخانه شورای عالی بیمه ارجاع شد، تاکید کرد: متاسفانه در یک مرحله، دبیرخانه شورای عالی بیمه با استعلام از نمایندگان بیمه، تصمیم گرفت پرونده تعرفه پرستاری را مختومه کند که با پیگیری های سازمان نظام پرستاری و دبیر کمیسیون اجتماعی دولت، مجددا این موضوع مطرح و تاکید شد روند مختومه شدن آن اشتباه بوده است.

شریفی مقدم ادامه داد: از همین رو، قرار شد یکبار دیگر موضوع در دستور کار شورای عالی بیمه قرار بگیرد که بنا به دلایل نامشخص، در جلسه این شورا مطرح نشد و بعد از آن نیز از دستور کار شورای عالی بیمه خارج شد.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که ادعای شورا مبنی بر کار کارشناسی مجدد برای بررسی تعرفه خدمات پرستاری به امضای سازمان نظام پرستاری نرسید، افزود: بعد از این ماجرا، دو نامه به وزرای بهداشت و رفاه و یک نامه به رئیس جمهوری نوشتیم تا این مشکل به نوعی حل و فصل شود.

وی اظهارداشت: به رغم پیگیری های نمایندگان پرستاری، متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده و این در حالی است که پرستاران بیشترین خدمات را به بیماران ارائه می دهند، اما تنها گروهی هستند که خدمات آنها تعرفه ندارد.

شریفی مقدم گفت: با توجه به دستورات موکد مقامات ارشد دولتی در سال های گذشته تا امروز، مبنی بر اجرایی شدن تعرفه خدمات پرستاری و همچنین مصوبه مجلس برای اجرایی شدن تعرفه پرستاری در برنامه ششم، اما احساس می کنیم که در سال ۹۷ نیز این قانون اجرایی نشود.

وی با طرح این سئوال که مسئولان پاسخ بدهند جامعه پرستاری تا کی باید منتظر بماند، افزود: با گذشت به بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، پرستاران امیدی به حل مشکل خود از طریق دستگاه های مسئول(وزارت بهداشت، وزارت رفاه، شورای عالی بیمه) ندارند و از رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی کشور، خواستار پیگیری و تعیین تکلیف اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هستند.

به گزارش مهر، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تیر ماه سال ۱۳۸۶ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید.