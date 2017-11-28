جراحان پلاستیک در مناطق زلزله زده مدرسه احداث می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نیکومرام در ارتباط با مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط این انجمن جهت کمک به زلزله زدگان غرب کشور، گفت: این انجمن از روزهای نخستین پس از وقوع زمین‌لرزه در غرب کشور جهت کمک به حادثه‌دیدگان گام برداشته است وعلاوه بر کمک‌های نقدی فوری به زلزله زدگان با بررسی و سنجش در منطقه به این نتیجه رسیده که در غرب کشور نیاز به ساخت مدرسه و ایجاد زیر ساخت ها است.

وی افزود: این موضوع طی جلسه‌ای با جامعه یاوری فرهنگی و خیرینی که در کرمانشاه مشغول فعالیت هستند مطرح و قرار شد برنامه‌هایی در این راستا طی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران صورت گیرد.

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با اشاره به اینکه جامعه یاوری فرهنگی ۳۴ سال است که در حوزه مدرسه‌سازی فعال بوده و با کمک یاوران خود بیش از ۸۷۰ مدرسه در بیش از ۱۱ استان کشور ساخته شده و پزشکان از دیرباز با کمک جامعه یاوری فرهنگی مدارس متعددی در مناطق محروم ساخته اند، گفت: این موسسه اخیراً کمپین «دوباره می سازمت وطن» را برای کمک به مدرسه سازی در مناطق اسیب دیده کرمانشاه راه اندازی کرده و انجمن جراحان پلاستیک همگام با اهداف اعلام شده توسط جامعه یاوری فرهنگی به این کمپین ملحق شده است.

نیکومرام ادامه داد: مدارس پیش ساخته در مدت کمتر از یک ماه قابل بهره‌برداری می‌باشند و بر همین اساس ۶ مدرسه پیش ساخته۲ کلاسه در مرحله اول با پیشنهاد و مدیریت جامعه یاوری به هزینه انجمن جراحان پلاستیک ساخته و راه‌اندازی می‌شود.

وی با بیان اینکه در مرحله بعدی پروژه‌های بزرگتری در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: هر مدرسه شامل ۲ کلاس مجهز به سرویس بهداشتی و آبدارخانه به صورت کامل و فنداسیون بتونی بوده و هزینه‌ای حدود ۲۴ میلیون تومان دارد که با مساعدت مجمع خیرین مدرسه ساز استان کرمانشاه برای تقبل هزینه فنداسیون و تخفیف ویژه ی شرکت تولید کننده که از یاوران جامعه یاوری فرهنگی میباشند، این هزینه به ۱۶ میلیون تومان تقلیل پیدا کرده است.

دبیر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه‌ای جهت تحقق این موضوع با جامعه یاوری تنظیم شده و طی روزهای آینده منعقد خواهد شد.