ضرورت بسط و گسترش شعر آیینی/تشکیل دبیرخانه دائمی شعر

حجت‌الاسلام مرتضی خوش‌نویس‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جشنواره ملی شعر آیینی ۷۲ خط اشک در شش دوره برگزار شده است، اظهار داشت: امسال نیز این همایش در سه بخش دانشجویان، کادر دانشگاه و کارمندان، اساتید و اعضای هیأت علمی نیز برگزار شد.

وی با بیان اینکه امسال ۶۳۰ اثر به دبیرخانه همایش ارسال شد، افزود: از میان این آثار ۱۳۰ اثر به مرحله دوم راه یافت و مجموعاً ۱۲ اثر برگزیده و دو اثر نیز شایسته تقدیر شدند.

مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اصفهان شعر را گویاترین و دل‌نشین‌ترین قالب انتقال پیام و فرهنگ برشمرد و بیان داشت: در ارتباط با شعر آئینی تاکنون مراسم مناسبی نداشتیم، این همایش به نوبه خود در جو عمومی دانشگاه تأثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه این دانشگاه در تربیت شاعران جوان سهم ویژه ای داشته است، ابراز داشت: هدف اصلی از برگزاری این همایش جذب و آموزش افراد علاقه مند به حوزه شعر اما نه در سطح نخبگان است.

خوشنویس زاده بسط و گسترش شهر آیینی در میان نخبگان را از دیگر اهداف این همایش سالیانه برشمرد و گفت: به زودی دبیرخانه دائمی شعر آیینی در اصفهان تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: امسال ۵۰ درصد آثار شعر ارسالی به دبیرخانه شعر آیینی ۷۲ خط اشک در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای هیئت علمی رشته های مختلف بودند که دوره های آموزشی مختلف برای ۷۲ نفر افراد منتخب و برگزیده این همایش برگزار خواهد شود.