بارش زراعی اردبیل افزایش یافت/ وضعیت نرمالی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان اردبیلی در پاییز امسال هم سرمای دیرهنگامی را تجربه کردند و هم در کمال ناباوری بارش باران و برف چندانی تجربه نشد.
موضوعی که هر چند برای شهرنشینها مطلوب قلمداد میشود اما موجب نگرانی کشاورزان شده تا کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی به واسطه کاهش بارشها متأثر نشود.
با این وجود مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در سال زراعی جاری وضعیت بارشها مطلوب و در حد نرمال است.
علی دولتی مهر تصریح کرد: تا تاریخ شش آذرماه سال جاری متوسط بارش استان ۷۷ میلیمتر بوده و این در حالی است که سال گذشته ۷۲ میلیمتر بارش در همین ایام به ثبت رسید و در دوره آماری نیز ۶۴ میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: به نسبت دوره آماری ۲۰ درصد افزایش بارش و به نسبت سال گذشته هفت درصد افزایش بارش داریم و اردبیل به نسبت دوره آماری سومین استان با رشد بارش و به نسبت سال گذشته در رتبه شانزدهمین استان است.
مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: در مقایسه با دوره آماری در شهرهای گرمی و مشگین شهر رشد ۴۰ درصدی بارش و در شهرهای بیله سوار، پارس آباد و سرعین رشد ۲۰ الی ۳۰ درصدی بارش را تجربه کردیم.
دولتی مهر با اذعان به اینکه بارشها در اردبیل، کوثر و خلخال نرمال است، اضافه کرد: در مقایسه با دوره آماری بیشترین کاهش بارش در نمین با ۳۵ درصد است.
وی ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته نیز بیشترین افزایش بارش با ۴۰ درصد در خلخال و بیشترین کاهش با ۱۶ درصد در بیله سوار به ثبت رسیده است.
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