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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

در پاسخ به نگرانی کشاورزان مطرح شد؛

بارش زراعی اردبیل افزایش یافت/ وضعیت نرمالی داریم

بارش زراعی اردبیل افزایش یافت/ وضعیت نرمالی داریم

اردبیل – با وجود اینکه کشاورزان اردبیلی با گذشت دو ماه از فصل پاییز از کمبود بارش‌ها ابراز نگرانی می‌کنند، کارشناسان وضعیت بارش‌های این استان را نرمال اعلام می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهروندان اردبیلی در پاییز امسال هم سرمای دیرهنگامی را تجربه کردند و هم در کمال ناباوری بارش باران و برف چندانی تجربه نشد.

موضوعی که هر چند برای شهرنشین‌ها مطلوب قلمداد می‌شود اما موجب نگرانی کشاورزان شده تا کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی به واسطه کاهش بارش‌ها متأثر نشود.

با این وجود مدیرکل هواشناسی استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در سال زراعی جاری وضعیت بارش‌ها مطلوب و در حد نرمال است.

علی دولتی مهر تصریح کرد: تا تاریخ شش آذرماه سال جاری متوسط بارش استان ۷۷ میلی‌متر بوده و این در حالی است که سال گذشته ۷۲ میلی‌متر بارش در همین ایام به ثبت رسید و در دوره آماری نیز ۶۴ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: به نسبت دوره آماری ۲۰ درصد افزایش بارش و به نسبت سال گذشته هفت درصد افزایش بارش داریم و اردبیل به نسبت دوره آماری سومین استان با رشد بارش و به نسبت سال گذشته در رتبه شانزدهمین استان است.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: در مقایسه با دوره آماری در شهرهای گرمی و مشگین شهر رشد ۴۰ درصدی بارش و در شهرهای بیله سوار، پارس آباد و سرعین رشد ۲۰ الی ۳۰ درصدی بارش را تجربه کردیم.

دولتی مهر با اذعان به اینکه بارش‌ها در اردبیل، کوثر و خلخال نرمال است، اضافه کرد: در مقایسه با دوره آماری بیشترین کاهش بارش در نمین با ۳۵ درصد است.

وی ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته نیز بیشترین افزایش بارش با ۴۰ درصد در خلخال و بیشترین کاهش با ۱۶ درصد در بیله سوار به ثبت رسیده است.

کد مطلب 4156555
محمد میرزایی ناطق

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