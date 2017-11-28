علی یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هر چند استفاده از شن و نمک مضرات زیست‌محیطی به دنبال داشته و یا به خود آسفالت لطمه می‌زند اما در مقایسه با سایر مواد مناسب‌ترین ماده جهت برف‌روبی و نمک‌پاشی است.

وی افزود: مواد شیمیایی مختلفی برای نمک‌پاشی پیشنهاد می‌شود که تاکنون هیچ کدام نتوانسته برای اقلیم کوهستانی اردبیل مناسب باشد.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تأکید کرد: ما از ایده‌های جدید برای نمک‌پاشی استقبال می‌کنیم اما تاکنون هیچ ماده‌ای کارایی شن و نمک را نداشته است.

یوسف زاده با بیان اینکه شن و نمک استان طی ماه‌های اخیر تأمین شده است، اضافه کرد: تاکنون ۲۰ هزار تن شن و نمک خریداری شده و ۱۴ هزار تن به استان حمل شده است.

وی افزود: تا به امروز چند نوبت نمک‌پاشی نیز انجام شده و در خصوص میزان شن و نمک مورد نیاز جهت نمک‌پاشی جاده‌ها با کمبود مواجه نیستیم.