عذرخواهی آمریکا به خاطر تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی «قندوز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، ژنرال «جان نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان که در سفری از پیش تعیین نشده به ولایت قندوز سفر کرده بود در جمعی از مقامات این ولایت گفت: می‌خواهم یک بار دیگر بگویم که برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، هر آنچه در توان داریم انجام خواهیم داد. به خاطر تلفات غیر نظامیان که اخیرا اتفاق افتاده، معذرت می‌خواهم.

لازم به ذکر است که در حملات هوایی نظامیان خارجی در شهر «چهار دره» ولایت قندوز که در تاریخ ۱۶ آذر سال جاری انجام شد، بیش از ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۶ تن زخمی شدند.

گرچه ولایت قندوز در جریان چند سال گذشته ۲ بار به دست طالبان سقوط کرده، اما ژنرال نیکلسون یک بار دیگر تاکید کرد که گروه طالبان نمی‌تواند از طریق جنگ برنده شود.

نیکلسون با اشاره به استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان گفت که بر اساس این استراتژی نیروهای حمایت قاطع ناتو صلاحیت های بیشتری را در افغانستان خواهند داشت.

وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که اعضای طالبان آشتی ناپذیر هستند و به هیچ وجه به صلح تن نمی دهند، متاسفانه باید کشته و یا از صحنه رانده شوند.

فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان افزود که برگزاری انتخابات نیز بر طالبان فشار وارد می‌کند و پیامی را به آنها می‌رساند که تنها راه برای این گروه، ادغام مجدد با جامعه است، نه جنگ.

نیکلسون همچنین گفت که بخش عمده دیگر این استراتژی آوردن فشار بر پاکستان است تا از حمایت گروه های تروریستی که افغانستان را آماج حملات خود قرار می‌دهند، دست بکشد.