آغاز تولید اتوبوس های درون شهری برقی بنز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این شرکت تفاهم نامه ای را یک شرکت خدمات حمل و نقل عمومی در آلمان امضا کرده تا به موجب آن استفاده عمومی از اتوبوس های برقی بنز در این کشور تا قبل از پایان سال ۲۰۱۸ آغاز شود.

این اتوبوس ها که Citaro E-CELL نام دارند، قبلا در مدل های دیزلی و هیبریدی نیز عرضه می شدند. اما حالا برای اولین بار مدل تمام برقی آنها نیز عرضه شده است.

این اتوبوس ها بر مبنای مسیر حمل و نقل پیش بینی شده طراحی شده و بر همین اساس از ظرفیت های متفاوت باتری برخوردار خواهند بود. همچنین اتوبوس هایی که برای مسیرهای کوتاه تر به کار گرفته می شوند، از سرعت شارژ باتری بالاتری برخوردار خواهند بود که بتوانند بدون وقفه به فعالیت های خود ادامه دهند.

در این اتوبوس ها از باتری های برقی لیتیومی استفاده شده و موتور برقی آنها قادر به تامین گرمای کافی در داخل محیط اتوبوس خواهد بود. این امر به صرفه جویی در مصرف انرژی منجر می شود.

پیش از این شرکت مرسدس بنز پیش بینی کرده بود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۰ درصد از اتوبوس های شهری جدید از گازوئیل و بنزین و دیگر سوخت های فسیلی برای تامین انرژی خود استفاده نخواهند کرد.