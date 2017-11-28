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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

دردور رفت لیگ جوانان بوکس کشور؛

تیم بوکس جوانان گیلان با یک برد و ۲ باخت به کار خود پایان داد

تیم بوکس جوانان گیلان با یک برد و ۲ باخت به کار خود پایان داد

رشت- رئیس هیئت بوکس گیلان با اشاره به برگزاری دور رفت رقابت های لیگ بوکس جوانان کشور در شهریار، گفت: تیم بوکس جوانان گیلان با کسب یک برد و دو باخت به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

امین قاسمی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دور رفت لیگ بوکس جوانان کشور در دو گروه چهار تیمی در استان های کرستان و تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه تیم بوکس جوانان گیلان در گروه دوم این رقابت ها با تیم های تهران، کرمانشاه و مازندران هم گروه بوده است، افزود: این رقابت ها در ۱۰ وزن برگزار شد.

رئیس هیئت بوکس گیلان با اشاره به اعزام هشت نفر از بوکسورهای جوان گیلانی به این رقابت گفت: تیم گیلان در پایان دور رفت این مسابقات با کسب یک برد و دو باخت به کار خود پایان داد.

وی با بیان اینکه جوانان گیلانی در روز اول این رقابت ها با نتیجه هفت بر سه بر تیم کرمانشاه غلبه کردند، خاطرنشان کرد: بوکسورهای گیلان در دو مسابقه بعدی در مقابل مازندران و تهران به ترتیب با نتایج پنج بر چهار و هشت بر دو شکست را قبول کردند.

قاسمی پور همچنین در ادامه به مسابقات برگشت لیگ بوکس جوانان کشور نیز اشاره و تصریح کرد: هنوز مکان و زمان برگزاری دور برگشت این مسابقات مشخص نشده است.

وی یادآورشد: در پایان دور رفت این رقابت ها تیم تهران با کسب تهران۲۵ امتیاز در رده نخست این گروه، مازندران با ۱۶ امتیاز در جایگاه دوم و تیم های گیلان و کرمانشاه به ترتیب با ۱۵ و شش امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار دارند.

کد مطلب 4156587

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