به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، هدایت صفری افزود: کمیته امداد بر اساس رسالت ذاتی خود و به منظور کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان از زلزله کرمانشاه از همان روز اول حادثه اقدام به جمع‌آوری و ارسال کمک‌های مردمی کرده است، اظهار کرد: از ابتدای وقوع زلزله، ۳۸ پایگاه در سطح استان زنجان دایر بوده است و تاکنون حدود یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان کمک جمع‌آوری شده است. همچنین از مجموع کمک‌های جمع‌آوری شده به زلزله‌زدگان استان کرمانشاه، ۱۷۴ میلیون تومان در قالب کمک‌های نقدی بوده است.

مدیرکل کمیته امداداستان زنجان با بیان این‌که یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان نیز در قالب کمک‌های غیرنقدی بوده است، ادامه داد: کمک‌های غیر نقدی جمع‌آوری شده در قالب پوشاک، پتو و لحاف، لوازم گرمایشی، نایلون و مواد خوراکی طی سه مرحله و در قالب ۴۵ کامیون و کامیونت به مناطق آسیب‌دیده ارسال شده است.

صفری با تاکید بر این‌که با فرارسیدن فصل سرما، اسکان دائمی زلزله‌زدگان استان کرمانشاه از ضروری‌ترین مسائل است و موجب پیشگیری از یک فاجعه انسانی دیگر می‌شود، افزود: امیدواریم که با مشارکت مناسب خیران زنجانی، زمینه ساخت و اسکان ۱۰۰ خانوار آسیب‌دیده روستایی تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه فراهم شود.

وی با اشاره به این‌که جمع‌آوری کمک‌های مردمی به منظور ساخت ۱۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان روستایی آسیب‌دیده در زلزله کرمانشاه همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: خیران زنجانی می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۰۱۰۸۶۴۰۴۲۵۰۰۹ نزد بانک ملی واریز کرده و در این کار خیرخواهانه مشارکت کنند.