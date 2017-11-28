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۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۳۸

رییس اورژانس پردیس خبر داد؛

گاز گرفتگی ۸ کارگر در پردیس/بالگرد امداد در حال اعزام به محل است

گاز گرفتگی ۸ کارگر در پردیس/بالگرد امداد در حال اعزام به محل است

پردیس- رییس اورژانس پردیس از گاز گرفتگی ۸ کارگر در یک کارگاه ساختمانی در این شهرستان خبر داد و افزود: بالگرد امداد در حال اعزام به محل است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شایان صبح سه شنبه در این خصوص گفت: ۸ کارگر در یک کارگاه ساختمانی در فاز ۸ پردیس دچار گاز گرفتگی شدند.

وی استفاده نادرست از وسایل گرمایشی را علت این حادثه دانست و افزود: استنشاق گاز منواکسید کربن سبب مسمومیت این کارگران شده است.

رییس اورژانس پردیس از هماهنگی انجام شده برای حضور بالگرد امداد در محل حادثه خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون بالگرد امداد در مجاور سوله بحران فاز ۸ اعزام شده است.

وی گفت: مصدومان این حادثه که ۵ نفر هستند، به بیمارستان تهران منتقل خواهند شد.

شایان اضافه کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.

کد مطلب 4156592

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