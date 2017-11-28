انتقاد شورا به نحوه بهره برداری از کاروانسرای خانات

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خلیل آبادی در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر تهران با بیان اینکه کاروانسرای خانات یکی از معدود کاروانسراهای زیبای شهر تهران است، گفت: این کاروانسرا در چهارراه مولوی با مساحت حدود ۱۰ هزار متر مربع در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی احداث شده است. این بنای تاریخی که با الهام از معماری باغ های ایرانی شکل گرفته در سال ۸۲ به عنوان اثر ملی ثبت شده است.

خلیل آبادی با تاکید بر اینکه نحوه بهره برداری از این کاروانسرا و تبدیل آن به بارانداز کالا و حجره های پر رفت و آمد، آلودگی های بصری و صوتی فراوانی ایجاد کرده است، گفت: با وجود نامه نگاری های صورت گرفته با شهرداری منطقه (۱۲) تاکنون هیچ اقدام مثبتی در این زمینه حاصل نشده است.

وی پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه کاروانسرا ظرفیت بسیار مناسبی برای جذب گردشگر به عنوان مهمانسرای سنتی، رستوران یا حتی بازارچه فروش محصولات اقوام برای گردشگران را داراست از متولیان امر می خواهم که جهت پیگیری و رسیدگی این بنای ارزشمند تاریخی اقدامات لازم را انجام دهند.