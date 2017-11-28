۸ موقوفه جدید در دامغان ایجاد شد/ صدور ۱۹۵ سند موقوفه

حجت الاسلام مرتضی میرکو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مردم دامغان از ابتدای سالجاری تا کنون هشت موقوفه جدید شامل مغازه، واحد مسکونی و اراضی کشاورزی و مسکونی را به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان وقف کردند، تاکید کرد: برپایی مراسم عزاداری امام حسین(ع) و تربیت حافظان قرآنی از مهمترین نیات واقفان در به ثبت رساندن موقوفات جدید بوده است.

وی با بیان اینکه عزاداری برای امام حسین(ع) موضوع ۹۵ درصد از نیات واقفان این شهرستان است، تاکید کرد: تلاش می کنیم که واقفان را به سمت رفع مشکلات و نیازهای روز جامعه تشویق کنیم تا از این طریق مشکلات و نیازها برطرف شود.

دامغان ۱۰۸۰ موقوفه دارد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دامغان، همچنین از سند دار شدن ۱۹۵ موقوفه شهرستان خبر داد و گفت: اخذ سند برای موقوفات، به روز رسانی اجاره های موقوفات و اجرای کامل نیات واقفان، موضوع اصلی برنامه های اوقاف در سال جاری خواهند بود.

میرکو درباره دیگر رسالت اوقاف یعنی تربیت حفاظ قرآنی، مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کرد: ۸۵۰ دامغانی در طرح آموزش حفظ قرآن طی سال جاری شرکت کردند.

وی در پایان افزود: در دامغان یک هزار و ۸۰ موقوفه، ۳۸ امامزاده و ۴۰۰ مسجد و حسینیه وجود دارد.