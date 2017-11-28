محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وعده مسئولان در زمان وقوع حادثه بیان داشت: همان ابتدای حادثه که موضوع بسیار هیجانی بود، همه مسئولان به خانواده دانش آموزان فوت شده سرکشی می کردند و برای التیام درد داغدیده ها وعده هایی می دادند که متاسفانه به فراموشی سپرده شد.

وی گفت: در زمان استاندار وقت جلسه ای با حضور خانواده دانش آموزان فوت شده و مسئولان آموزش و پرورش و فرمانداران شهرستان های میناب، رودان، حاجی آباد و قشم در استانداری هرمزگان برگزار شد و مقرر شد تا برخی از اماکن یا یکی از خیابان ها و یا کوچه و یک مدرسه به نام دانش آموزان فوت شده نامگذاری شود اما مسئولان با گذشت زمان این وعده را هنوز عملی نکرده اند.

زرنگاری اظهارداشت: با توجه به پیگیری های انجام شده در جزیره هرمز از طریق دفتر امام جمعه، بخشداری و شورای اسلامی شهر هرمز متاسفانه هنوز جواب مناسبی به ما داده نشده است.

وی عنوان کرد: وقتی که رئیس شورای شهر هرمز به جای استقبال از نامگداری اماکن عمومی به نام شهدا و نخبگان و چهره های ماندگار هنری و غیره عنوان می کند که این صحبت ها مربوط به استاندار سابق است و وجاهت قانونی ندارد و با جا بجا شدن مسئول مصوبات آن جلسه نیز با خودشان باطل می شود چه توقعی باید داشته باشیم؟

وی بیان داشت: شورای شهر هرمز در خصوص نام گذاری اماکن و خیابان به نام دانش آموز فقید نخبه زهرا زرنگاری و دیگر چهره های ماندگار هنری و ورزشی کوتاهی کرده است.

پدر مرحومه زهرا زرنگاری دانش آموز از دست رفته حادثه داراب اظهارداشت: حالا باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان بعد از بارها قول پیگیری سیاست‌هایی مبنی بر نامگذاری اماکن به نام این دانش آموزان دارند یا که این هم فقط در حد یک وعده خواهد ماند.

وی گفت: با توجه به حساسیت موضوع رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر روحانی و هیئت دولت به راحتی از این حادثه چشم نپوشاندند و پیگیر مشکلات و رسیدن به حق خانواده‌های این دانش‌آموزان شدند و دستور اکید بر پیگیری این حادثه را به وزیر آموزش و پرورش دادند. استاندار سابق هرمزگان هم در دیدار با خانواده دانش‌آموزان گفت با دستور کتبی دولت مکلف شده‌ام که به مسائل و مشکلات خانواده‌های داغدیده رسیدگی کنم.

زرنگاری به خبرنگار مهر در هرمز عنوان کرد: با توجه به اینکه قریب به چهار ماه از این حادثه دردناک می گذرد ولی تاکنون هیچ یک از وعده های داده شده به خانواده های داغدیده دانش آموزان هرمزگانی عملی نشده است.

وی در خصوص پرداخت دیه و خسارت حوادث این دانش آموزان گفت: فقط مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در ابتدای کار پرداخت شد و مقرر شد تا مابقی دیه در دو مرحله دیگر پرداخت شود.

پدر دانش آموز از دست رفته زهرا زرنگاری بیان داشت: در اوایل این حادثه مسئول سازمان دانش آموزی کشور که برای سرکشی از خانواده ما به هرمز آمده بود قول درست کردن سنگ قبر این دانش آموز را به ما داد ولی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

زرنگاری ابرازداشت: چرا مسئولان محلی در جزیر هرمز به مصوبه و یا دستورات نماینده عالی دولت در استان بی اهمیت هستند و هیچ مسئولی پیگیر این موضوع نمی شود.

پدر دانش آموز نخبه زهرا زرنگاری در پایان خواستار پیگیری وعده های داده شده به خانواده های داغدیده دانش آموزان از سوی مسئولان استانی و کشوری شد.

دانش آموز زهرا زرنگاری عضو تشکیلات سازمان دانش‌آموزی در جزیره هرمز بود که بامداد جمعه دهم شهریور ماه ۹۶ با یک دستگاه اتوبوس ولوو با ٤٥ سرنشین حامل دانش آموزان دختر برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان به شیراز رفت که در محور داراب - بندرعباس واژگون شد و در این سانحه ۹ نفر جان باختند که ۷ نفر از آنها دانش آموران شهرستان های رودان، میناب و هرمز بودند و ۳۵ نفر نیز زخمی و معلول شدند