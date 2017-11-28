ماموستا ملا یحیی شهبازی، دبیر شورای روحانیت شهرستان روانسر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک نابودی داعش در بلاد اسلامی اذعان داشت: بی شک امت اسلامی همواره پیروز است.

دبیر شورای روحانیت روانسر با اشاره به آیه صریح قرآن مجید که خداوند می فرماید: «اِنَ هذِهِ اُمَتُکُم اُمَةً وَحِدَةً» تصریح کرد: حکومتی که اسلامی باشد همواره با خدا بوده و هیچ قدرتی یارای مقابله با آن را ندارد.

با درایت رهبری و تلاش رزمندگان داعش در بلاد اسلامی از بین رفته است

وی افزود: داعش در حاشیه قرار دارد و نمی تواند در مقابل اسلامی قرار بگیرد که اصل است و خداوند از آن به عنوان امتی واحد یاد کرده است.

ماموستا شهبازی با بیان اینکه با درایت رهبری و تلاش رزمندگان اسلام و دعای خیر مسلمین داعش در بلاد اسلامی از بین رفته است، افزود: بی شک پایه های داعش در بلاد اسلامی از بین رفته است و به یاری خداوند دیگر شاهد ریشه زدن این گروهک ملعون در کشورهای اسلامی نخواهیم بود.

دبیر شورای روحانیت در پایان با بیان اینکه خداوند با صابران است افزود: همواره انتظار می رود مردم در مقابل توطئه های احزاب و گروه های فرقه مقاومت کنند چرا که پیروزی با اسلام است.

داعش دست نشانده صهیونیسم و غرب بود

ماموستا عادل غلامی به نمایندگی از جامعه اهل سنت قصرشیرین به مدافعان حرم، بسیجیان و مشاورانی که از طرف سپاه توانمند ایران اسلامی نیروهای عراقی و سوری را برای نابودی داعش راهنمایی میکردند تبریک گفت.

وی افزود: جماعتی که با عنوان داعش و سایر گروه های تروریستی در جهان شکل گرفتند بی شک همان جماعت خوارجی هستند که در زمان پیامبر (ص) از اسلام طرد شده اند و امروز به عنوان دست نشانده های صهیونیسم و غرب اقدام به کشتار مسلمانان بیگناه می کنند.

امام جماعت اهل سنت قصرشیرین یادآور شد: صهیونیسم و آمریکا به خاطر امنیت خود و نجات از دست نیروهای حزب الله، در پی ایجاد اختلافات و تفرقه افکنی در میان مسلمانان هستند که با هوشیاری نیروهای انقلاب اسلامی به فرمان رهبر انقلاب نقشه های شوم آنان را نابود کردند.

وی تاکید کرد: گروه تروریستی داعش که با نام اسلام فعالیت و اقدام به قتل عام مردم بی گناه اقدام می کردند نه تنها هیچ ارتباطی با دین نداشتند بلکه خلاف اسلام و مسلمانیت هستند و بی شک ما به عنوان جامعه اهل سنت این اقدامات آنان را به شدت محکوم می کردیم.

ماموستا غلامی یادآور شد: با تلاش بسیجیان و نیروهای امنیتی هیچ گاه نیت شوم تروریست ها و غربی ها در براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآورده نخواهد شد و مرزهای این کشور همیشه در امنیت کامل خواهد ماند.

داعش و گروهک های تکفیری آلت دست استکبار هستند

ملا رشید ثانی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برچیده شدن گروهک تکفیری داعش، ضمن تسلیت به زلزله زدگان استان و تبریک این پیروزی، گروهک های تکفیری را آلت دست استکبار جهانی دانست.

وی تصریح کرد: گروه های تروریستی تکفیری که داعش یکی از آنها بود درصدد تحریف اسلام ناب محمدی (ص) بوده و هستند و اینها هیچ اختیاری از خود نداشته و آلت دست استکبار جهانی و جبهه کفرند.

امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب بر اتحاد بین مسلمانان تاکید کرد و گفت: به لطف خدا و سربازان اسلام بساز داعش در کمتر از دو ماه از وعده سردار سلیمانی برچیده شد و می طلبد مسلمانان برای مقابله با دیگر گروهک های تکفیری متحد شوند.

وی یادآور شد: گروه های تروریستی به نام اسلام اموال مسلمانان را غارت و دست به کشتار زنان و کودکان بی گناه می زدند که مقابله با آنها در شرایط حساس امروز تنها با اتحاد و انسجام مسلمانان ممکن بود و هست.

ملا ثانی، وحدت را رمز بقا، سعادت و پیروزی نظام اسلامی درعرصه های مختلف دانست و گفت: امروز ایران اسلامی الگوی مناسبی برای نمایش اتحاد و یکپارچگی امت اسلامی است که مذاهب مختلف اسلامی زیرپرچم اسلام و حول محور ولایت فقیه با هم در راستای اعتلای دین الهی گام بر می دارند.

یکی از اهداف داعش نابودی بیداریهای اسلامی بخصوص انقلاب اسلامی ایران بود

ماموستا ملا امید ولی امام جماعت روستای داریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پایان و نابودی گروهک تروریستی داعش ضمن اظهار تسلیت در پی مصیبت وارد شده زلزله به هم استانیهای عزیز و تبریک حلول ماه پرخیر و برکت ربیع به تمام مسلمانان علی الخصوص به سکان دارکشتی انقلاب که با حضور خود باعث تقویت روحیه زلزله زدگان شد، اظهار داشت: رسالت حضرت محمد (ص) وآیین مقدس اسلام برای خیر و برکت و رحمت انسانها بوده است و وجود هرگونه تلاش در جهت عکس آن در طول تاریخ محکوم به شکست بوده است.

وی افزود: درحالیکه جوانان در اروپا و امریکا فوج فوج به دین مهربانی اسلام وارد می شدند جهت جلوگیری از رسیدن نورانیت اسلام به کشورهای غربی، دشمنان دین اسلام، احزاب و گروههای تندرو و از آن فراتر گروهکهای تروریستی را با نیت متفرق کردن مسلمانان ایجاد کردند.

این روحانی اهل سنت ادامه داد: در پی آن فکر نامبارک داعش، النصره، سپاه شام و... با طراحی صهیونیستها و آمریکائی ها و چند کشور منطقه مثل سعودیها در زمان اوباما و توسط هیلاری کلینتون درست شدند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف آنان نابودی بیداریهای اسلامی به خصوص انقلاب اسلامی ایران بود که تا مرز۴۰ کیلومتری مرز هم آمدند.

ملا امید ولی گفت: اماچنانچه سردارسلیمانی ۳۰ شهریور ۹۶ اعلام کردند که تا سه ماه دیگر داعش در کره خاکی برچیده می‌شود امروزکمتر از دو ماه به یاری خدا و همت مسلمانان اهل تسنن و تشیع طومار تروریستها برچیده شد.

وی در پایان گفت: بنده ضمن تبریک این پیروزی امیدوارم که مسلمانان باهوشیاری خود دیگر بار، گول توطئه گران رانخورند.