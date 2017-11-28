  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۹

گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ایروان/۳

ظریف با وزیر خارجه ارمنستان دیدار کرد

ظریف با وزیر خارجه ارمنستان دیدار کرد

وزیر امور خارجه کشورمان در اولین برنامه خود در سفر به ارمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اولین برنامه خود در سفر به ارمنستان  با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

گفتنی است، پس از این دیدار ظریف در نشست مشترک اقتصادی میان ایران و ارمنستان شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 4156617
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها