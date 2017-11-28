ظریف با وزیر خارجه ارمنستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در اولین برنامه خود در سفر به ارمنستان با وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

گفتنی است، پس از این دیدار ظریف در نشست مشترک اقتصادی میان ایران و ارمنستان شرکت خواهد کرد.