مسئول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان ایران در گفتگو با مهر با بیان این مطلب گفت: بخش اعظم متخصصان ایرانی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند، افراد صرفاً علمی و غیر سیاسی هستند که تمایل زیادی برای خدمت به کشور خویش دارند.

محمدرضا صفری تالارپشتی افزود: از زمان تشکیل سازمان نخبگان ایران، یک برنامه هدفمند برای جذب متخصصان ایرانی سراسر جهان در حال پیگیری است که طی آن با نخبگانی که به نحوی بین متخصصان ایرانی خارج از کشور مقبولیت دارند، تماس گرفته می شود تا آنها نیز بتوانند از قابلیت های خود در این عرصه استفاده کنند و زمینه را برای بازگشت نخبگان به ایران فراهم سازند.

وی افزود: متخصصان ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می کنند، انجمن های متعددی تاسیس کرده اند که از آن جمله می توان به I.A.M.A اشاره کرد که پزشکان ایرانی مقیم آمریکا آن را تاسیس کرده اند و نیز می توان از «مجمع مهندسین ایرانی مقیم آمریکای شمالی»، «انجمن پزشکان ایرانی مقیم بریتانیا» و ... نام برد.

صفری تالار پشتی افزود: ارتباط با این انجمن ها از ضروریات جذب نخبگان ایرانی به کشور است که خوشبختانه در دولت جدید، ساز و کارهایی برای این کار اندیشیده شده و مقام معظم رهبری نیز از این حرکت حمایت می کنند.

وی گفت: مجموع ثروت ایرانیان مقیم خارج 1300 میلیارد دلار تخمین زده می شود که در صورت احساس امنیت اقتصادی، قضایی و اجتماعی ورود بخش بزرگی از این سرمایه ها به کشور دور از دسترس نیست و باید در این زمینه نیز به بستر سازی های مناسب همت گماشت.