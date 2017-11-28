جشنواره موسیقی فارس برگزار می شود/برپایی ۶کارگاه تخصصی و ۲میزگرد

هدایت رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه های جشنواره موسیقی فارس پرداخت و گفت: از شنبه ۱۱ آذرماه که این رویداد آغاز خواهد شد همراه با برگزاری بخش های رقابتی(موسیقی محلی) و غیر رقابتی(موسیقی کودک)، میزگرد پژوهشی «آسیب شناسی موسیقی بومی در عصر رسانه» با حضور هوشنگ جاوید، احمد صدری و بهمن کاظمی برپا خواهد شد.

رضایی از ادامه بخش رقابی در روز دوم جشنواره موسیقی فارس خبر داد و افزود: در روز یکشنبه ۱۲ آذرماه گروه های موسیقی مقامی به رقابت می پردازند این در حالیست که ۱۳ آذرماه روز سوم جشنواره یادشده شاهد رقابت گروه های موسیقی پاپ است و در بخش غیررقابتی، آواز جمعی روی صحنه قرار می گیرد.

برپایی کارگاه های آموزشی تنبور و دف در تالار احسان

وی از برپایی کارگاه آموزشی تنبور توسط حیدر کاکی در روز یادشده خبر داد و در ادامه به اعلام برنامه های روز ۱۴ آذرماه پرداخت و گفت: چهارمین روز جشنواره موسیقی فارس به میزبانی استاد احمد پژمان اختصاص دارد که کارگاه آهنگسازی برای اهالی موسیقی فارس برگزار خواهد کرد. این درحالیست که اسماعیل تهرانی در خصوص موسیقی دستگاهی سخنرانی می کند.

رضایی همچنین ادامه رقابت گروه ها در جشنواره موسیقی فارس را در روز یادشده در قالب موسیقی کوبه ای اعلام کرد و افزود: چهارشنبه ۱۵ آذرماه جشنواره در حالی برگزار می شود که در ۲ بخش، رقابت گروه های موسیقی دستگاهی را شاهد خواهیم بود. این در حالیست که مسعود حبیبی در روز پنجم جشنواره کارگاه آموزشی دف را ارایه می کند.

کارگاه آهنگسازی استاد احمد پژمان در شیراز

رئیس انجمن موسیقی فارس سپس برنامه های روز ششم و پایانی جشنواره موسیقی فارس را تشریح کرد و گفت: در بخش رقابتی، پنجشنبه ۱۶ آذرماه شاهد رقابت گروه های موسیقی کلاسیک هستیم و استاد پژمان بار دیگر کارگاه آهنگسازی را برگزار می کند. این درحالیست که در ادامه مروری بر تاریخ تحول نگرش های گروه نوازی ایرانی با حضور محمدرضا فیاض برگزار خواهد شد.

هدایت رضایی در خصوص روز پایانی این جشنواره اعلام کرد: علیرغم اینکه تمامی برنامه های یادشده در سالن احسان برگزار خواهند شد، جمعه ۱۷ آذرماه در سالن غزل از ساعت ۱۰ تا ۱۴ توسط رافائل میناسکیان کارگاه آموزشی پیانو برگزار می شود و آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان از ساعت ۱۸ تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های رقابتی، غیر رقابتی و جنبی جشنواره موسیقی فارس از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ و ۱۶ تا ۲۲ در روزهای ۱۱ تا ۱۶ آذرماه جاری در تالار احسان واقع در میدان احسان شیراز برگزار می شود.