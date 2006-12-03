تحریم حل موضوع هسته ای ایران را دشوار خواهد کرد / ما نباید از تغییرحکومت و استفاده از نیروی نظامی درایران صحبت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی درهمایشی دردانشگاه کیوتو درغرب ژاپن اظهارداشت : دیپلماسی کلید برخورد با این دو کشور است؛ ازآنجایی که موضوع ایران با کره شمالی متفاوت است؛ هیچ مدرکی وجود ندارد که اثبات کند ایران به توان توسعه تسلیحات هسته ای دست یافته است.



وی افزود : " حتی اگر ایران بخواهد یک بمب هسته ای تولید کند؛ سازمانهای اطلاعاتی می گویند که آنها همچنان 4 تا 9 سال از انجام چنین کاری فاصله دارند و به این معنی است ما همچنان زمان کافی برای دیپلماسی داریم . ما باید آنها را باردیگر درجامعه بین المللی سرو سامان دهیم و به تدریج تلاش کنیم که ازطریق یک روند استقرارمجدد،احساسات و افکار ایرانیها را تغییر دهیم".



البرادعی در اظهارات خود هشدار داد : " ما نباید از تغییرحکومت و درباره استفاده از نیروی نظامی درایران صحبت کنیم، زیرا بیش از پیش باید دراین باره صحبت کنیم که ایرانیها و مردم کره شمالی احساس ترس خواهند کرد و به تسریع برنامه تسلیحات هسته ای خود ادامه خواهند داد" .



مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی استدلال کرد که تحریمها به تنهایی راه حلی برای وضعیت ایران و کره شمالی نخواهد بود .

وی گفت :"من همیشه گفته ام که تحریمها به تنهایی هرگز راه حل درگیری نخواهند بود؛ در بسیاری موارد، تحریمها حل موضوع هر کشوری را دشوار خواهند کرد" .

این دیپلمات مصری خاطر نشان کرد:"شما باید علاوه بر تحریمها، امیتازاتی را فراهم کنند. شما باید با رویکرد یک چماق و یک هویچ کار کنید ".



محمد البرادعی چهارشنبه گذشته وارد ژاپن شد و پنجشنبه با تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرد. وی قرار است فردا راهی چین شود.



شورای امنیت سازمان ملل متحد پس ازاولین آزمایش هسته ای کره شمالی در9 اکتبر تحریمهای جدیدی را علیه این کشور اعمال کرد و این درحالی است که آمریکا و متحدان غربی اش تلاش می کنند تا در شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای تحریمهایی را علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران اعمال کنند، اما چین و روسیه با اعمال تحریمها علیه ایران مخالف هستند .



کره شمالی 31 اکتبر اعلام کرد که آماده بازگشت به مذاکرات شش جانبه به منظور خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره است .



نشست هایی که طی روزهای اخیر در پکن بین نمایندگان آمریکا، کره شمالی و چین برگزارشد؛ نتیجه ای برای تعیین تاریخ قطعی این مذاکرات دربرنداشت .



کره شمالی نوامبر سال گذشته دراعتراض به تحریمهای مالی آمریکا این مذاکرات را تحریم کرد .



علاوه برسازمان ملل متحد، آمریکا و ژاپن نیز تحریمهای بیشتری را علیه کره شمالی پس از آزمایش هسته ای اعمال کردند .



پیونگ یانگ درسال 2002 در پی بالا گرفتن تنش با واشنگتن، بازرسان آژانس را از کشورش اخراج کرد .