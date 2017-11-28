خرید ۱۶ هزار جلد کتاب از ناشران و نویسندگان بومی استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی کردستان، اسماعیل احمدی در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان سنندج گفت: در سال جاری با حمایت‌های دبیر کل بالغ ‌بر ۱۶ هزار جلد کتاب از ناشران و نویسندگان بومی استان خریداری ‌شده که تحولی چشمگیر در تجهیز منابع کتابخانه‌های عمومی استان است.

وی عنوان کرد: خرید کتاب از نویسندگان و ناشران بومی استان از خردادماه سال ۹۲ به ‌صورت ویژه در دستور کار کتابخانه‌های عمومی استان قرار گرفت و در این مدت باوجود مشکلات مالی تعداد زیادی کتاب با موضوعات مذهبی ویژه اهل سنت و همچنین با زبان و ادبیات کردی خریداری و در کتابخانه‌ها توزیع شده است.

احمدی بیان کرد: دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با تخصیص اعتباری ویژه، تحولی اساسی در این راستا ایجاد کرد و از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱۶ هزار جلد کتاب با عناوین و موضوعات متنوع از ناشران و نویسندگان بومی خریداری‌شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان، حمایت از نویسندگان و ناشران بومی را بسیار مهم برشمرد و گفت: حمایت از این قشر که باوجود مشکلات فراوان در راستای توسعه فرهنگی جامعه گام برمی‌دارند، باید از اولویت‌های نهادهای فرهنگی و مسئولان استانی باشد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به فعالیت ۱۲ باب کتابخانه عمومی نهادی با ۶ هزار عضو فعال در شهرستان سنندج، اظهار کرد: از این تعداد کتابخانه در شهرستان سنندج، هفت باب شهری و بقیه روستایی هستند.

احمدی با اشاره به جانمایی نامناسب کتابخانه‌های عمومی شهر سنندج به‌عنوان یکی از مشکلات این شهرستان گفت: درحالی ‌که ۳ باب کتابخانه مهم و بزرگ سنندج در مرکز شهر واقع‌شده‌اند، غرب این شهر کتابخانه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه فضای مجازی و اینترنت رقیب کتابخانه‌ها نیست، افزود: تعداد زیادی از افراد عضو کتابخانه هستند که از طریق اینترنت و کتاب‌های الکترونیکی جذب کتابخانه شده‌اند.

احمدی بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد تولیدات کتاب از آن کشورهایی است که بانی و سازنده شبکه اینترنت هستند.

وی بیان کرد: حمایت مسئولان از کتابخانه‌های عمومی سبب دلگرمی بیشتر فعالان این عرصه می‌شود و می‌تواند نیل به اهداف و برنامه‌های این نهاد فرهنگی را تسهیل کند.