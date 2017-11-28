به گزارش خبرگزاری مهر، «ریچارد هاس» رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، در پیامی که در توئیتر خود منتشر کرد، نوشت: سیاست آمریکا و عربستان سعودی بدترین دستاورد جهان را داشت.

وی در توضیح این مطلب می‌افزاید: این سیاست، مردم ایران را با قاطعیت هرچه بیشتر حول یک سیاست ملی‌گرایانه متحد می‌کند حال آنکه از یافتن پاسخی برای مقابله با نفوذ روز افزون ایران در منطقه عاجز می‌ماند.

گفتنی است وی در انتشار این پیام به گزارشی از روزنامه «نیویورک تایمز» با عنوان «در التهاب ملی‌گرایی، ایران علیه ترامپ و سعودی‌ها متحد می‌شود» استناد می‌کند.

این گزارش با ارائه تصویری از شهید مدافع حرم «محسن حججی» که در یکی از میادین شهر تهران نصب شده، بر این مطلب تاکید می‌کند که سیاست‌های عربستان سعودی و دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا، به رواج این دیدگاه در میان مردم ایران دامن می‌زند که نمی‌توان به واشنگتن و سعودی‌ها اعتماد کرد.

در این گزارش، از سردار «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه این کشور نیز به عنوان چهره‌های محبوب و همچنین نماد ایران منطقی و سنجیده یاد شده است.