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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

با تایید شورای فنی کشتی آزاد؛

علیرضا کریمی مجوز حضور در انتخابی تیم ملی را کسب کرد

علیرضا کریمی مجوز حضور در انتخابی تیم ملی را کسب کرد

«علیرضا کریمی» آزادکار وزن ۸۶ کیلوگرم مجوز حضور مستقیم در مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی جاری، کشتی گیرانی که در رقابت های زیر ۲۳ سال جهان (امیدها) حائز کسب مدال طلا شوند مجوز حضور مستقیم در مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی جهت حضور در مسابقات جهانی مجارستان و بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی را دارند.

بر این اساس و با توجه به عدم رویارویی علیرضا کریمی در دیدار با حریف رژیم اشغالگر قدس در رقابت های امیدهای جهان و از دست دادن شانس کسب مدال طلای این کشتی گیر، شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور اعلام کرد، علیرضا کریمی مجوز حضور مستقیم در مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی بزرگسالان را دارا خواهد بود.

کد مطلب 4156648

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