شأن مسئولان به میزان خدمتگذاریشان به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورا... قدرتی صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه و جلسه شورای اداری بوئین زهرا اظهار کرد: لازم است با تلاش و همت جمعی، دست در دست هم دهیم و بزرگترین خدمت در نظام اسلامی که همانا خدمتگذاری به مردم است را به شایستگی ادا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در جریان زلزله، مردم در صحنه حاضر شدند؛ حادثه بزرگی بود و مشکلاتی را به وجود آورد ولی با حضور و مشارکت مردم شاهد صحنه های ماندگاری از همدلی بودیم، زلزله کرمانشاه بسیار برای مردم سنگین بود، اینها همه امتحان الهی است تا بندگی خود را در درگاه الهی نشان دهیم.

وی افزود: بی گمان همه یک درد مشترک داریم، همه در این نظام ولایی زیر پرچم ولایت هستیم ولی بدانیم که مسئولیت ها امانت و فرصت است از این رو شأن و قیمت ما به اندازه خدمتی است که به مردم ارائه می کنیم.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مسئولیت ها نیز فرصتی برای ماست تا علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها، در مسیر خدمت بر مدار قانون تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: هر چه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مردم به نظام دلگرم تر و پایه های نظام اسلامی مستحکم تر می شود البته انسان خطاکار است و ممکن است کوتاهی صورت گیرد ولی باید همواره این موضوع را در خاطر داشته باشیم که مدارا کردن با مردم امر مهمی است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شدت رفتار با مردم باید بر محور مدارا باشد و به یاد داشته باشیم که مجازات، گام نهایی و آخری است که باید برای آن اقدام شود.

وی اظهارداشت: ۸۰ درصد جامعه باید توسط دفتر امام جمعه، حوزه های علمیه، نهادها و دستگاه های فرهنگی، سازمان های متولی تربیت همچون آموزش و پرورش و آموزش عالی و ... اصلاح شوند و حداکثر ۲۰ درصد دیگری که با هر نوع تلاش ارشادی و اندرز و نصیحت اصلاح نمی شوند و به هنجارشکنی خود ادامه می دهند، برخورد قضایی نیاز دارند.

حجت الاسلام قدرتی توضیح داد: نظم و امنیت قابل معامله نیست و قطع یقین در این مرحله کوتاه نخواهیم آمد و با هنجارشکنان، قانون شکنان و قانون گریزان با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.

وی ادامه داد: در همه حکومت ها هم این امر جاری است و مختص حکومت اسلامی نیست، این یک بحث عقلی است منتها در جاهایی که بحث شرعی پیش می آید حکومت اسلامی معیارها و شاخصه های خود را دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: حتی در برخوردهای شدید که دستگاه قضایی مکلف به اجرای آن است، دستور دین بر حفظ حرمت افراد است.

وی اعلام کرد: دستگاه قضایی خود را در همه فعالیت ها اعم از فرهنگی یا قضایی خود را سهیم می داند؛ از این رو در بخش اصلاح و کار فرهنگی نیز دستگاه قضایی پای کار است و در بخش دوم نیز دستگاه قضایی در صورت نیاز به برخورد با افراد اصلاح ناپذیر، به رسالت قانونی و تکلیف شرعی خویش با جدیت عمل خواهد کرد.

حجت الاسلام قدرتی یادآورشد: جامعه باید به این باور برسد که راهکار اول و گام های نخستین برخورد با جرائم و آسیب ها را در خارج از دستگاه قضایی دنبال کند، اگر کار اصلاح و تربیت در سنین مختلف و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، جامعه با هزینه ای کمتر به رسالت خود عمل می کند.