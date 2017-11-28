اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در حکمی اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ورزش و جوانان را منصوب کرد.
سلطانی فر که ریاست شورای راهبردی توسعه مدیریت را عهده دار است، در حکم خود ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع را به عنوان جانشین وزیر، دبیر و مسئول کمیته های تخصصی منصوب کرده و دیگر اعضای شورا را هم به این شرح معرفی کرده است:
* فرخی نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور
* امیررضا خادم معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان ها
* تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان
* فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان
* محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان
* مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
* سیروس احمدی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
* خلیلی رییس مرکز نوسازی و تحول اداری
* گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران
* سحرفامیل زارع معاون مرکز نوسازی و تحول اداری
* محمد حسن پاسوار
در حکم دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رییس شورای راهبردی توسعه مدیریت برای اعضای این شورا آمده است: «امید است با اتکا به خداوند متعال و بکارگیری حداکثر تفکر و توان با همکاری سایر اعضا در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»
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