اعضای شورای راهبردی وزارت ورزش منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر در حکمی اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ورزش و جوانان را منصوب کرد.

سلطانی فر که ریاست شورای راهبردی توسعه مدیریت را عهده دار است، در حکم خود ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع را به عنوان جانشین وزیر، دبیر و مسئول کمیته های تخصصی منصوب کرده و دیگر اعضای شورا را هم به این شرح معرفی کرده است:

* فرخی نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور

* امیررضا خادم معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان ها

* تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان

* فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان

* محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان

* مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی

* سیروس احمدی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد

* خلیلی رییس مرکز نوسازی و تحول اداری

* گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران

* سحرفامیل زارع معاون مرکز نوسازی و تحول اداری

* محمد حسن پاسوار



در حکم دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و رییس شورای راهبردی توسعه مدیریت برای اعضای این شورا آمده است: «امید است با اتکا به خداوند متعال و بکارگیری حداکثر تفکر و توان با همکاری سایر اعضا در انجام امور محوله موفق و موید باشید.»