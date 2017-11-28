مناسبات تجاری در مرز بازرگان و گوربلاغ ترکیه گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار ماکو در هشتاد و سومین ملاقات کمیته فرعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با اشاره به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی ساکنان دو سوی مرز و ارتباطات تجاری مرزنشینان با همدیگر گفت: از سالهای گذشته علاوه بر مقامات دو کشور اهالی و ساکنان دو سوی مرز با همدیگرارتباطات بسیار خوبی دادشته و در صلح و صفا زندگی می کنند.

شاهین علیزاده، با بیان اینکه باید نهایت استفاده از ارتباطات خوب مرزنشینان و مقامات بلند پایه دوکشور صورت گیرد افزود: با این ارتباطات خوب و روابط مشترک سیاسی و تجاری بین دو کشور لازم است بیشتر برای گسترش همکاریها، قدمهای اساسی برداشته شود.

علیزاده با اشاره به برگزاری این ملاقتها هر شش ماه در خاک جمهوری اسلامی و ترکیه خاطر نشان کرد: با تلاشهای دولتمردان جمهوری اسلامی، سیاست خارجی دولت بر مبنای افزایش و بهبود روابط خارجی با کشورهای جهان خصوصا همسایگان در روابط و مبادلات تجاری و اقتصادی است.

حسین زاده،فرماندار چالدران هم در این ملاقات با اشاره به اهمیت امنیت مرزهای دو کشور و تلاش مرزبانان برای امنیت پایدار در مرزها بر تلاش بیشتر برای حفظ و حراست از مرز تاکید کرد و گفت: به هر میزان تلاش مرزبانان افزایش یابد قاچاق و فعالیتهای غیر قاونی در مرزهای دو کشور کاهش خواهد یافت.

سلیمان آلبان،رئیس هیات ترک و والی استان آغری ترکیه هم در این ملاقات با ابراز خرسندی از استقبال خوب مسئولان ایرانی گفت: ترکیه و جمهوری اسلامی از سالهای بسیار دور ارتباطات بسیار خوبی با هم دیگر داشته و در سایه این ارتباطات اهالی مرزی این دوکشور از مناسبات تجاری، اقتصادی و اجتماعی خوبی با هم دارند.

وی وحدت و همدلی مقامات دو کشور را چاره ساز مشکلات دانست و افزود: همدلی مقامات دو کشور باعث شده است روابط تجاری و اقصادی و سیاسی کشور ایران و ترکیه روز به روز گسترش یابد.

در این ملاقلات طرفین در مورد تلاش برای تسهیل تردد در گمرکات بازرگان و گوربلاغ ، تشدید کنترل مرزی در مرزهای دو کشور برای جلوگیری از تردد افراد غیر مجاز و قاچاق کالا در مرزها بحث و تبادل نظر کردند.