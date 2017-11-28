بزرگترین مراسم مولودی خوانی کشور در کردستان برگزار می شود

امین مرادی در گفت وگو با خبرنگارمهر با اشاره به برگزاری چهاردهمین یادواره عارف نامی کردستان سیدبهاءالدین شمس قریشی، گفت: این برنامه همه ساله به مناسبت هفته وحدت در سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال مقرر شده این یادواره در ساعت ۱۹ روز شنبه ۱۱ آذرماه مصادف با ۱۳ ربیع الاول در مسجد قبای بهاران سنندج برگزار شود.

وی با بیان اینکه همه ساله مردم حضوری پرشور و گسترده در این یادواره داشتند، اضافه کرد: این مراسم و حضور باشکوه مردم با ایمان و متدین منطقه در آن نشان از عمق ایمان و وابستگی دینی مردم استان حول محور حضرت رسول اکرم (ص) دارد و برادری و اخوت مردم استان در جشن های این هفته همچون خاری در چشم دشمنان وحدت مسلمین و گروه های تکفیری خواهد بود.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با بیان اینکه هفته وحدت نماد همبستگی فرق اسلامی است، بیان کرد: این هفته به عنوان یادگار بنیان گذار انقلاب اسلامی وحاصل درایت و روشن بینی معمار کبیر انقلاب اسلامی در ضرورت حفظ وحدت ملی و پاسداری از نظام اسلامی و دستاوردهای آن است.

مرادی ادامه داد: امروز با توجه به توطئه های دشمنان اسلام ضرورت توجه و گسترش مبانی و اصول وحدت آفرین در جهان اسلام بیش از پیش احساس می شود. پ

وی افزود : پس از گذشت ۴۰ سال از نظام پرخیر وبرکت اسلامی در ایران با توجه به امنیت پایداری که در تمامی مناطق کشور با تمامی سلایق مذهبی و سیاسی وجوددارد پایبندی به این اصل را به عینه در تمامی ارکان نظام به رهبری خردامندانه حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای (مدظله العالی) می توان مشاهده کرد.

وی اظهارداشت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سفر تاریخی سال ۸۸ به استان کردستان با تأکید بر وحدت مسلمین، ایجاد تفرقه در بین مسلمین را از هر گروه از مسلمانان چه شیعه و چه سنی خیانت عنوان و انجام آن را مزدوری دشمن عنوان فرمودند.

برگزاری مراسم های مولودی خوانی همزمان با ایام هفته وحدت یکی از اولویت های مردم کردستان به شمار می رود و معمولا نه تنها در ایام هفته وحدت که در کل ماه ربیع الاول این مولودی خوانی ها برگزار می شود.