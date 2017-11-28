چاپ مقاله محققان دانشگاه شریف در یک نشریه معتبر انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، تیمی مشترک از پژوهشکده علوم و فناوری نانو، پژوهشکده علوم و فناوری انرژی و دانشکده های فیزیک و شیمی دانشگاه صنعتی شریف، به سرپرستی علیرضا مشفق استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف با همکاری پروفسور سیرام راماکریشنا از دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) موفق به چاپ مقاله ای مروری در مجله Journal of Materials Chemistry A شدند.

مصرف بی رویه سوخت های فسیلی و انتشار آلاینده های ناشی از آنها، اثرات مخربی بر اکوسیستم و سلامت بشری دارد. بعلاوه افزایش تقاضای انرژی و کاهش منابع سوخت های فسیلی لزوم بهره گیری از انرژی های پاک و قابل اطمینان را ضروری می کند.

باتوجه به اینکه هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی پاک در آینده ای بسیار نزدیک در همه جهان فراگیر خواهد شد در این مقاله به تولید هیدروژن از طریق فرآیندهای فوتوکاتالیستی به عنوان روشی سازگار با محیط زیست در سطح نیمه هادی کربن نیترید گرافنی (g-C۳N۴)پرداخته شده است.

این ماده به دلیل ویژگی های خاصی که دارد از جمله طبیعت بدون فلز آن و پایداری بالا به عنوان یک فوتوکاتالیست پلیمری برای تولید هیدروژن، اخیرا مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.

این ماده از کربن و نیتروژن که عناصری فراوان در زمین هستند ساخته شده است و روش تهیه آن آسان و ارزان است. بعلاوه این ماده تحت تابش نور خورشید فعالیت فوتوکاتالیستی بسیار بالایی دارد.

در این مقاله مروری، کاربرد فوتوکاتالیست g-C۳N۴ از نظر فنی و اقتصادی برای تولید هیدروژن و به منظور تجاری سازی برای اولین بار بررسی شده و بهترین روش ها برای رسیدن به بازدهی بالا و توسعه دانش فنی پیشنهاد شده اند.

مجله Journal of Materials Chemistry A مجله ای بسیار معتبر از انتشارات RSC در کشور انگلستان در زمینه تولید مواد و کاربرد آنها در حوزه تبدیل انرژی است که ضریب تاثیری برابر ۸.۸۶۷ دارد و در رتبه بندی SJR در حوزه انرژی رتبه ۱۰ را داراست.