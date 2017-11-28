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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

امنیت مطلوبی درنقاط زلزله‌زده وجوددارد/مردم نگران اموال خودنباشند

امنیت مطلوبی درنقاط زلزله‌زده وجوددارد/مردم نگران اموال خودنباشند

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه امنیت قابل قبولی در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه برقرار است، گفت: مردم نگران اموال خود در زیر آوار نباشند.

سرهنگ علیرضا مرزبانی  در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت نیروههای انتظامی در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه، ضمن تشکر از همکاری و همراهی مردم حادثه دیده در مناطق زلزله زده گفت: نیروی انتظامی در حادثه زلزله حضور موثر و پررنگی را ایفا می کند و تمام محل های حادثه دیده تحت پوشش انتظامی هستند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: ایستگاه‌های پلیس در محل کمپ ها مستقر هستند و تقریبا پوشش خوبی در حوزه انتظامی داریم.

مرزبانی با بیان اینکه امنیت قابل قبولی در مناطق حادثه دیده داریم، یادآور شد: در داخل شهرهای حادثه دیده در موضوع ترافیکی هم تیم های گشتی شرایط عادی و بدون مشکلی را به وجود آورده اند.

وی ابراز داشت: نیروی انتطامی تا زمانی که نیاز باشد و شرایط به حالت عادی برگردد در منطقه حضور خواهد داشت. ضمن اینکه نیروی انتظامی شهرستانهای اطراف را تقویت کرده ایم و خدمات و ماموریت روزانه را انجام می دهند.

مرزبانی تصریح کرد: در شهرستان سرپلدهاب که بیشترین آسیب را داریم، در محل هایی که تخریب بیشتری داشته است ایستگاههای پلیس را مستقر کردیم و تیم های گشت محسوس و نامحسوس حضور فعال دارند و مردم نگران اموال خود در زیر آوارها نباشند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه نسبت به حوادث مشابهی که در استانهای دیگر در سنوات گذشته داشتیم از امنیت بهتری برخوردار است.

کد مطلب 4156687

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