سرهنگ علیرضا مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت نیروههای انتظامی در نقاط زلزله زده استان کرمانشاه، ضمن تشکر از همکاری و همراهی مردم حادثه دیده در مناطق زلزله زده گفت: نیروی انتظامی در حادثه زلزله حضور موثر و پررنگی را ایفا می کند و تمام محل های حادثه دیده تحت پوشش انتظامی هستند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: ایستگاه‌های پلیس در محل کمپ ها مستقر هستند و تقریبا پوشش خوبی در حوزه انتظامی داریم.

مرزبانی با بیان اینکه امنیت قابل قبولی در مناطق حادثه دیده داریم، یادآور شد: در داخل شهرهای حادثه دیده در موضوع ترافیکی هم تیم های گشتی شرایط عادی و بدون مشکلی را به وجود آورده اند.

وی ابراز داشت: نیروی انتطامی تا زمانی که نیاز باشد و شرایط به حالت عادی برگردد در منطقه حضور خواهد داشت. ضمن اینکه نیروی انتظامی شهرستانهای اطراف را تقویت کرده ایم و خدمات و ماموریت روزانه را انجام می دهند.

مرزبانی تصریح کرد: در شهرستان سرپلدهاب که بیشترین آسیب را داریم، در محل هایی که تخریب بیشتری داشته است ایستگاههای پلیس را مستقر کردیم و تیم های گشت محسوس و نامحسوس حضور فعال دارند و مردم نگران اموال خود در زیر آوارها نباشند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه نسبت به حوادث مشابهی که در استانهای دیگر در سنوات گذشته داشتیم از امنیت بهتری برخوردار است.