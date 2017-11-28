کسر خدمت سربازی برای فرزندان برخی از کارمندان دولت در زمان جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی با اشاره به آغاز ثبت نام متقاضیان کسرخدمت فرزندان ایثارگر از روز شنبه آینده (یازدهم آذر) اظهار کرد: با توجه به ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر نحوه اجرای قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگر که در بند «د» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده، سازمان وظیفه عمومی برای تعیین اولویت استفاده از این تسهیلات، از روز شنبه آینده ثبت نام تمام ایثارگران را که شامل رزمندگان، جانبازان و آزادگان می‌شود آغاز خواهد کرد تا بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، ۲۰ هزار نفری که دارای بالاترین اولویت بر اساس میزان ایثارگری دارا هستند مشخص شوند و بدیهی است که انتخاب این ۲۰ هزار نفر بر اساس اطلاعات ثبت‌شده آن‌ها خواهد بود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه تمام ایثارگران می‌بایست در مهلت یک‌ماهه مقرر، اطلاعات خود را در دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند، افزود: ثبت اطلاعات جانبازان و آزادگان از روز شنبه به‌مدت ۱۰ روز انجام می‌شود و ۲۰ روز پس از آن، رزمندگانی که سابقه حضور در مناطق عملیاتی را دارند می‌توانند اطلاعات خود را در این دفاتر ثبت کنند.

هزینه ۶هزارتومانی برای ثبت اطلاعات ایثارگران در پلیس +۱۰

وی با اشاره به هزینه ۶هزار تومانی برای ثبت اطلاعات ایثارگران، تأکید کرد: ثبت اطلاعات اولیه تنها بر اساس خوداظهاری ایثارگران انجام می‌شود و نیازی به تأییدیه و مدارک دستگاه‌های مسئول نیست و این مدارک پس از تعیین اولویت این عزیزان از آن‌ها اخذ خواهد شد.

کریمی با اشاره به قانون اخیر و نحوه کسر خدمت تصریح‌شده در این قانون گفت: در این قانون به‌ازای هر ماه سابقه رزمندگی، یک ماه از خدمت سربازی فرزندان ایثارگر کسر خواهد شد؛ همچنین به‌ازای هر یک درصد جانبازی (مورد تأیید بنیاد شهید) و هر یک ماه اسارت آزادگان نیز به‌مدت یک ماه از خدمت فرزندان این عزیزان کسر می‌شود.

معافیت یک فرزند با سابقه ۳۰ ماه رزمندگی به‌قوت خود باقی است

جانشین سازمان وظیفه عمومی با تأکید بر اینکه قانون معافیت فرزند رزمندگانی که ۳۰ ماه و بالاتر دارای سابقه ایثارگری هستند به‌قوت خود باقی است، افزود: به‌عبارت دیگر قانون جدید کسرخدمت فرزندان ایثارگر، شامل فرزندان رزمندگانی می‌شود که ۲۹ ماه سابقه حضور در مناطق عملیاتی یا کمتر از آن را دارند و بر اساس ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح، سالانه ۲۰ هزار نفر از فرزندان این عزیزان می‌توانند از کسر خدمت درنظر گرفته‌شده استفاده کنند و قطعاً کسانی در اولویت بهره‌مندی از این قانون خواهند بود که سابقه ایثارگری آن‌ها بیشتر باشد.

وی ادامه داد: همچنین طبیعی است که سربازان در حال خدمت، مشمولان خدمت سربازی و مشمولان دارای معافیت تحصیلی، در اولویت استفاده از کسر خدمت تصریح ‌شده در این قانون هستند و سربازان غایب و فراری مشمول این کسر خدمت‌ها نخواهند بود.

حذف دوره آموزشی برای کسر خدمت بالاتر از ۲۴ ماه

کریمی در پاسخ به برخی سؤالات مطرح‌شده در خصوص اجرای این قانون گفت: کسانی که بالاترین امتیاز ایثارگری را داشته و جزو ۲۰ هزار نفر مشمول کسر خدمت سالانه باشند، اگر میزان کسر خدمت آنها ۲۴ ماه و یا بیشتر باشد، بدون گذراندن دوره آموزشی، کارت معافیت اخذ می‌کنند و در عین حال متعهد می‌شوند که تا ۵ سال آینده در صورت درخواست نیروهای مسلح، خود را برای گذراندن دوره آموزشی معرفی کنند.

وی افزود: بدیهی است کسانی که در اولویت ۲۰ هزار نفر مشمول کسر خدمت سالانه ایثارگری می‌شوند و میزان کسر خدمت آنها کمتر از ۲۴ ماه باشد، می‌بایست دوره آموزشی را سپری کنند.

سابقه ایثارگری مادر و پدر برای فرزندان قابل تجمیع است

جانشین سازمان وظیفه عمومی در پاسخ به این پرسش که آیا مادرانی که سابقه ایثارگری دارند نیز می‌توانند از این قانون برای کسر خدمت فرزندان خود استفاده کنند، گفت: در این قانون هیچ فرقی میان سابقه ایثارگری والدین دیده نشده و حتی مشمولانی که پدر و مادرشان هر دو سابقه ایثارگری دارند، می‌توانند با تجمیع سابقه والدین، از کسر خدمت سربازی به‌شرط قرار گرفتن در ۲۰ هزار نفر دارای بالاترین اولویت سالانه استفاده کنند.

کریمی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا امکان بهره‌مندی از این قانون برای چند فرزند نیز وجود دارد یا خیر، گفت: کسانی که قبلاً از تسهیلات ایثارگری استفاده کرده‌اند، مابقی سابقه ایثارگری آنها برای فرزندان بعدی محاسبه خواهد شد.

احتساب سابقه ایثارگری برای برخی کارمندان دولت در زمان جنگ

وی با اعلام اینکه در این قانون برخی از کارمندان دولت که در زمان جنگ در مناطق عملیاتی مشغول به کار بوده نیز به‌عنوان ایثارگر شناخته می‌شوند، گفت: کارکنان برخی دستگاه‌های دولتی که در طول ۸ سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی مشغول به کار و انجام وظیفه بوده‌اند نیز در شمول ایثارگران قرار دارند و این عزیزان نیز می‌بایست در مهلت مقرر اطلاعات خود را در دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند؛ به‌عنوان مثال کارمندانی که در وزارت نیرو در زمان دفاع مقدس مشغول به کار بوده و در آن زمان مدتی را برای انجام وظایف شغلی خود در مناطق عملیاتی گذرانده‌اند مشمول استفاده از این کسرخدمت قرار می‌گیرند.

فرزندان نیروهای مسلح در طرح امام حسن مجتبی(ع) نیز مشمول کسرخدمت می‌شوند

جانشین سازمان وظیفه عمومی افزود: همچنین کارکنان نیروهای مسلح که در قالب طرح امام حسن مجتبی(ع) در برخی مناطق عملیاتی کشور در سنوات مختلف حضور داشتند در شمول این قانون قرار دارند.

کریمی در ادامه با تأکید بر اینکه این قوانین مشمول فرزندخوانده و یا کسانی که کفیل آن‌ها دارای سابقه ایثارگری است نخواهد شد، افزود: نکته قابل توجه دیگر آن است که سربازانی که دارای امریه هستند، قادر به استفاده از کسرخدمت نیستند.

الزامی‌بودن ثبت‌نام رزمندگان، جانبازان و آزادگان تا ۱۰ دی

وی در پایان با ابراز اینکه تمام جانبازان، رزمندگان و ایثارگران باید اطلاعات خود را در مهلت مقرر در دفاتر پلیس +۱۰ ثبت کنند، خاطرنشان کرد: پس از اتمام فرصت یک‌ماهه ثبت‌نام، سازمان وظیفه عمومی به‌سرعت روند رسیدگی به اطلاعات ثبت‌شده را آغاز خواهد کرد و پس از تعیین امتیازات ایثارگری این عزیزان، ۲۰ هزار نفری را که مشمول کسرخدمت امسال خواهند بود مشخص خواهد کرد و با اولویت سربازان در حال خدمت و مشمولان خدمت سربازی، کسرخدمت آن‌ها را اعمال خواهد کرد.