سه کماندار کامپوند ایران به مرحله یک هشتم صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیرو کمان قهرمانی آسیا امروز با برگزاری رقابت های انفرادی کامپوند در بنگلادش پیگیری شد. در رقابت های امروز اسماعیل عبادی با پیروزی مقابل یاسر عمویی به مرحله یک هشتم نهایی راه پریسا براتچی و فرشته قربانی هم با با غلبه بر حریفان خود به این مرحله صعود کردند.

در مرحله یک هشتم نهایی و برای صعود به جمع هشت نفر برتر، اسماعیل عبادی به مصاف کمانداری از هند خواهد رفت. در بخش بانوان هم پریسا براتچی به مصاف حریفی از کره جنوبی می رود و فرشته قربانی با نماینده چین تایپه رقابت خواهد کرد.

در چارچوب رقابت های تیر و کمان قهرمانی آسیا و در بخش کامپوند گیسا بایبوردی و مجید قیدی از گردونه رقابت ها حذف شدند. در بخش ریکرو هم متین سبزی ، مهسا بدخشان ، نیلوفر علیپور و پارمیدا قاسمی با قبول شکست مقابل حریفان از دور مسابقات کنار رفتند.