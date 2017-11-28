دستگاه شبیه ساز نور خورشید طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بهروز بذری مجری طرح «دستگاه شبیه ساز نور خورشید AM ۱.۵G به منظور تست ترکیبات تحت نور خورشید استاندارد در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی» گفت: با راه اندازی این دستگاه، امکان بررسی های متفاوت و طراحی آزمایش های جدید در شرایط کنترل شده و تحت نور خورشید که پیش از آن تنها با قراردادن در معرض نور خورشید در طول روز در شرایط جوی مناسب بوده است، امکان پذیر می شود.

وی افزود: این دستگاه کمک شایانی به درک بیشتر از پاسخ نوری مواد در محیط شرایط مختلف و قابلیت استفاده صنعتی از آنها با استفاده از نور خورشید برای تولید انرژی و تخمین طول عمر آنها را نیز فراهم می سازد.

این محقق تاکید کرد: بررسی مواد سنتز شده جدید و کارایی آنها در نور خورشید به منظور تولید انرژی از موضوعات به روز در جامعه علمی در زمینه شیمی، فیزیک و مواد است و نیاز رو به رشدی برای آن در مراکز تحقیقاتی وجود دارد.

بذری گفت: از این دستگاه شبیه ساز نور خورشید می توان در زمینه های طراحی مواد فعال نوری، انرژی های تجدید پذیر و به طور اختصاصی تولید هیدروژن از آب تحت نور خورشید بهره برد.

وی اظهار داشت: در صدد کوچک سازی و ارتقا قابلیت حمل دستگاه، افزودن تجهیزات جانبی بیشتر به منظور کنترل دقیق شرایط با محوریت بررسی نانومواد دارای خواص نوری به منظور تولید هیدروژن به عنوان انرژی پاک با استفاده از نور خورشید هستیم.

این محقق خاطرنشان کرد: استفاده حداقل از تجهیزات جانبی نور، قابل حمل بودن دستگاه در محیط آزمایشگاهی، امکان استفاده از مدوله کردن نور بدون نصب تجهیزات جانبی، کالیبره کردن آسان با استفاده از سلول خورشیدی کالیبره، گسترده بودن طیف لامپ در نواحی فرابنفش، مرئی و فروسرخ با امکان جدایی نواحی با استفاده از فیلترهای نوری از مزایای این طرح به شمار می رود.

بذری تاکید کرد: تنظیم کردن شدت نور با استفاده از منبع متغیر شدت جریان زنون و جبران کردن افت شدت در صورت استفاده از فیلترها و تجهیزاتی که موجب افت نور می شوند از مزایای دیگر این دستگاه است.

به گفته وی، در حال حاضر تنها نمونه داخلی با تجهیزات جانبی ذکر شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر وجود دارد اما نمونه های خارجی با مبالغ بسیار بیشتر در مقایسه با نمونه ساخته شده در ایران در خارج از کشور نیز وجود دارد.

این محقق با یبان اینکه ۷ میلیون تومان هزینه ساخت این دستگاه شده است، گفت: هزینه کمتر در مقایسه با نمونه خارجی، طراحی آزمایش های جدید با استفاده از تجهیزات جانبی دستگاه از جمله مزیت های رقابتی این طرح به شمار می رود.

بذری افزود: کاربردهای پروژه بررسی خواص نوری مواد برای تولید انرژی با استفاده از نور خورشید از جمله شکست نوری آب برای تولید هیدروژن و بررسی پایداری و تخمین طول عمر در شرایط نوری-محیطی مختلف است.

استاد راهنمای این پروژه الهه کوثری استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.