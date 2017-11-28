احداث بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان آغاز شد

ماریا خویش‌دوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه احداث بیمارستان ۲۴۰تختخوابی ۱۷ شهریور برازجان در شهریور ماه سال جاری با حضور قائم مقام وزیر بهداشت و استاندار بوشهر و سایر مسئولان استان و شهرستان کلنگ زنی شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان افزود: عملیات اجرایی احداث این بیمارستان آغاز شده است و امیدواریم در موعد مقرر به پایان برسد.

خویش دوست بیان داشت: این بیمارستان ۲۴۰ تختخوابی در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و در مدت ۳۶ ماه و با اعتبار ۷۶۰ میلیارد ریال ساخته می‌شود.

رئیس بیمارستان شهید گنجی برازجان نیز بیان داشت: با توجه به وسعت شهرستان و جمعیت بالای شهرستان و تعداد مراجعات فراوان به بیمارستان شهید گنجی، احداث این بیمارستان یک ضرورت است و کمک بسیار خوبی به کاهش مراجعات به بیمارستان شهید گنجی می شود.

دکتر الیاسی اظهار امیدواری کرد: با احداث این بیمارستان روند خدمت رسانی به بیماران مطلوب تر شود.