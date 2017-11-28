۳۲ کیلو تریاک در نظرآباد کشف شد/دستگیری چهار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قیومی درباره نحوه کشف این مقادیر مواد مخدر سنتی، اظهار کرد: اکیپ گشت زنی پلیس مبارزه با مواد مخدر نظرآباد در حال گشت زنی در سطح شهر بوده‌اند که به یک خودروی سواری مشکوک شده و پس از کسب اجازه از دادستانی اقدام به توقف و بازرسی از خودرو می‌کنند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروی سواری انواع مواد مخدر ازجمله ۳۲ کیلوگرم تریاک، ۳۰ گرم حشیش، ۵۰ گرم سوخته تریاک که در باک بنزین و زیر صندلی جاسازی‌شده بود کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد با اشاره به اینکه در این پرونده چهار متهم که سه مرد و یک زن هستند در بازداشت به سر می‌برند از ادامه تحقیقات در مورد پرونده خبر داد و بیان کرد: پرونده در دادسرای نظرآباد در حال رسیدگی است.