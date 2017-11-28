ضرورت تمرکز بر ریسک حوادث/ تقاضای عمومی برای مسکن امن افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صفری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: ریسک های فاجعه آمیز طبیعی و انسانی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این موضوع چالش امروز جامعه ایران است، به خصوص با توجه به اینکه ایران یک کشور حادثه خیز به لحاظ حوادث طبیعی بوده و البته با حوادث انسانی همچون پلاسکو، پتروشیمی بوعلی، قطار سمنان و پالایشگاه تهران نیز مواجه شده ایم.

رئیس پژوهشکده بیمه افزود: بر این اساس ضرورت دارد تا به موضوع ریسک و مدیریت و کنترل آن پرداخته شود. پس در ایران که کشوری حادثه خیز است، ریسک زلزله، سیل، طوفان، حوادث جاده ای و سلامت همواره وجود دار د؛ بنابراین باید روش های پیشگیری نیز به مردم آموزش داده شود.

وی تصریح کرد: باید مشخص کرد که چطور می توان از این ریسک ها جلوگیری کرد و برای مدیریت بحران راهکار اندیشید. البته جامعه به اندازه کافی به ریسک ناشی از حوادث واقف نیست و اولویتی برای آن قائل نشده است.

به گفته صفری، باید تقاضای جامعه را برای مسکن باکیفیت و امن بالا برد و زیرساختها و سازه های لازم را فراهم کرد، البته ستگاه های اجرایی مختلفی اعم از سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در زمینه مدیریت ریسک نقش دارند، چراکه مدیریت ریسک در حوادثی با منشاء انسانی بسیار با اهمیت است؛ بنابراین اینکه راه ها و ساختمان های ایمن داشته باشیم و ساختمان ها، صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی تحت پوشش بیمه باشند، بسیار حیاتی است.

این مقام مسئول در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: برخورداری جامعه از سازه های ایمن و جاده های ایمن، از حقوق شهروندان است؛ بنابراین باید درک جامعه را از بروز ریسک بالا برد به شکلی که به اولویت جامعه تبدیل شود زیرا در این صورت است که به یک مطالبه عمومی جامعه تبدیل می شود؛ در این میان رسانه ها نقش بسزایی خواهند داشت؛ البته شرکت های بیمه نیز باید مدیریت ریسک را سرلوحه خود قرار دهند، اگرچه اینکه برای مناطق مختلف بیمه نامه های مختلف صادر شود، یکی از راه های مدیریت ریسک است.

صفری با اشاره به تصویب لایحه تاسیس صندوق بیمه حوادث همگانی برای بیمه ساختمان ها گفت: پژوهشکده بیمه، ساز و کار فعالیت این صندوق را طراحی کرده است تا به محض تصویب نهایی در مرجع ذیربط اجرایی شود؛ البته در طراحی این صندوق از تجربه کشور ترکیه که صندوق مشابهی در این زمینه تاسیس کرده، بهره گرفته شده است و این پژوهشکده در تلاش است یک کارگاه تخصصی نیز در این حوزه با کارشناسان نیوزیلندی برگزار کند.

وی از برگزاری همایش بیمه و توسعه در سیزدهم آذرماه امسال خبر داد و گفت: از ۱۳۷ مقاله تخصصی به همایش بیمه و توسعه، ۱۵ مقاله در پنج نشست تخصصی ارایه می شود، ضمن اینکه در حاشیه برگزاری این همایش یک روزه دیدارهایی بین شرکت های بیمه خارجی و مدیران صنعت بیمه ایران پیش بینی شده است تا تجارب خود را در زمینه مدیریت ریسک به اشتراک گذارند.