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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

ادعای کارشناس اسکای اسپرتس؛

«رونالدو»، مقصر اصلی ناکامی‎های رئال مادرید

«رونالدو»، مقصر اصلی ناکامی‎های رئال مادرید

اسکای اسپرتس معتقد است به خاطر کریس رونالدو و این که همه توپ ها به او ختم می‎شود رئال مادرید ناکام است و دغدغه اصلی این تیم گلزنی او شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای اسپرتس در گزارشی از دلایل ناکامی تیم فوتبال رئال مادرید نوشته و به بازی مقابل مالاگا که به سختی با برد ۳ بر ۲ سفیدپوشان همراه بود اشاره کرده است.

کارشناس فوتبال اسپانیا این سایت معتقد است رئالی‌ها تحت تاثیر این انتقاد قرار گرفتند که نمی‎توانند گل بزنند و از نظر روحی دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل همه‌شان هر موقعیتی که به دست می‎آورند را به سمت دروازه شوت می‎زنند. مقصر اصلی هم کریستیانو رونالدو است.

به نظر تنها چیزی که برای رئال مادرید اهمیت دارد گل زدن رونالدو است. اما باید بزرگ‎ترین دغدغه این تیم بردن بازی‌ها و ایجاد سبک و روشی خاص برای رسیدن به نتایج مطلوب باشد. اما از سبک کار زیدان می‎توان فهمید او روی خلاقیت‌های فردی بازیکنانش حساب باز کرده است.

زیدان امیدوار است رونالدو در هر بازی حداقل ۲۰ شوت بزند و بنزما هم تلاشش را برای باز کردن دروازه بکند. اما به این فکر نمی کند خیلی اوقات رونالدو به جای شوت زدن می‏تواند توپ را ارسال کرده یا پاس هم بدهد. اما همه می‌خواهند رونالدو گل بزند. این باعث شده او هم هرجای زمین که توپ را به دست آورد شوت بزند. به همین دلیل رئال سبکی و برنامه‎ای مشخص برای بازی کردن ندارد. 

کد مطلب 4156758

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