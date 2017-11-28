به گزارش خبرگزاری مهر، اسکای اسپرتس در گزارشی از دلایل ناکامی تیم فوتبال رئال مادرید نوشته و به بازی مقابل مالاگا که به سختی با برد ۳ بر ۲ سفیدپوشان همراه بود اشاره کرده است.
کارشناس فوتبال اسپانیا این سایت معتقد است رئالیها تحت تاثیر این انتقاد قرار گرفتند که نمیتوانند گل بزنند و از نظر روحی دچار مشکل شدهاند. به همین دلیل همهشان هر موقعیتی که به دست میآورند را به سمت دروازه شوت میزنند. مقصر اصلی هم کریستیانو رونالدو است.
به نظر تنها چیزی که برای رئال مادرید اهمیت دارد گل زدن رونالدو است. اما باید بزرگترین دغدغه این تیم بردن بازیها و ایجاد سبک و روشی خاص برای رسیدن به نتایج مطلوب باشد. اما از سبک کار زیدان میتوان فهمید او روی خلاقیتهای فردی بازیکنانش حساب باز کرده است.
زیدان امیدوار است رونالدو در هر بازی حداقل ۲۰ شوت بزند و بنزما هم تلاشش را برای باز کردن دروازه بکند. اما به این فکر نمی کند خیلی اوقات رونالدو به جای شوت زدن میتواند توپ را ارسال کرده یا پاس هم بدهد. اما همه میخواهند رونالدو گل بزند. این باعث شده او هم هرجای زمین که توپ را به دست آورد شوت بزند. به همین دلیل رئال سبکی و برنامهای مشخص برای بازی کردن ندارد.
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