انتخاب یک خانم در سمت سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۲۱

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ی شورای معاونین این منطقه که باحضور شهردار، قائم مقام، معاونین و مدیران ارشد این منطقه برگزار شد، طی احکامی جداگانه مهناز استقامتی در سمت سرپرست معاونت شهرسازی و معماری، سیاوش زابلی به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست، رضا عابدینی در سمت سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی و علیرضا ربیعی به عنوان رئیس سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی این منطقه منصوب شدند.

رحمانی در این جلسه با تاکید ویژه بر اینکه انتخاب مدیران شایسته از بدنه شهرداری تهران، ارتقای جایگاه سازمانی نیروهای شایسته، آشنایی مدیران جدید با ویژگی های منحصربفرد منطقه۲۱ و دارا بودن سابقه کاری مرتبط با سمت های فعلی از عوامل اصلی در انتخاب این افراد بوده است، گفت: تغییرات سازمانی موجب رشد و تعالی، نوآوری و خلاقیت برای سازمان می شود و چشم انداز فکری و دیدگاه های افراد را سازنده تر می کند.

شهردار منطقه۲۱ با اشاره به لزوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به عنوان اصلی ترین دغدغه مدیریت شهری، افزود: ما به عنوان خدمت گزاران شهروندان در منطقه۲۱ به نوعی امانت دار آنان هستیم و می بایست در تحقق شعار "تهران، شهر امید، مشارکت و شکوفایی" بیش از پیش تلاش کنیم.

در خاتمه این جلسه؛ از زحمات سید حمید موسوی معاون پیشین شهرسازی و معماری، محمد بیدشکی معاون پیشین امور شهری و محیط زیست، مجتبی پورخیز معاون پیشین برنامه ریزی و توسعه شهری و رسول منتظری رئیس پیشین سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی طی دوران مدیریت شان با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.

لازم به ذکر است، سرکار خانم مهناز استقامتی که به سمت سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه۲۱ منصوب شده پیش از این رئیس اداره طرح تفصیلی این منطقه بوده و آقای سیاوش زابلی نیز که به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ انتخاب شده پیش از این جایگاه رئیس اداره خدمات شهری ورودی غربی پایتخت را عهده دار بوده است.