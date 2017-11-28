فاجعه داوری در لالیگا/ به سود رئال و به ضرر بارسا؟

به گزارش خبرگزاری مهر، منصفانه است که بگوییم ایگناسیو ایگلسیاس ویلانوا، داور بازی تیمهای فوتبال والنسیا و بارسلونا اشتباه کرد که گل مسی در بازی روز یکشنبه را نادیده گرفت.
خود مسی شخصا در پایان هر دو نیمه بازی با داوران صحبت کرد و درباره گلش گفت تا شاید نظر داوران را به آن جلب کند. با گذشت زمان اوضاع برای آنها به خوبی پیش نرفت. به همین دلیل هم از حالا به بعد و مخصوصا بعد از بازی رئال مادرید که با لطف داوری با برد سفیدپوشان همراه بود، بارساییها این ادعا را تا پایان فصل دارند که در شرایطی که اختلاف امتیاز دو تیم میتوانست بیشتر شود، دستهای پشت پرده باعث شدند که این اتفاق نهتنها نیفتد، بلکه برعکس فاصله کم هم بشود.
موندو دپورتیوو نوشت اینیستا، والورده و .... از این تصمیم داور انتقاد کردند و حتی صحبتهایی هم در فضای مجازی مطرح شد که چرا نباید در بازیهای بیشتری از تکنولوژی ویدئویی استفاده شود. در شرایطی که اختلاف امتیاز بارسلونا و رئال مادرید خیلی زیاد است ۲ امتیاز از دست رفته برای این تیم به چشم نمیآید؛ اما اگر همین ۲ امتیاز در شرایطی بود که مانند بسیاری از فصول رقابت پایاپای بود، آن وقت ممکن بود جنجالی به پا شود.
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