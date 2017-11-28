فاجعه داوری در لالیگا/ به سود رئال و به ضرر بارسا؟

به گزارش خبرگزاری مهر، منصفانه است که بگوییم ایگناسیو ایگلسیاس ویلانوا، داور بازی تیم‎های فوتبال والنسیا و بارسلونا اشتباه کرد که گل مسی در بازی روز یکشنبه را نادیده گرفت.

خود مسی شخصا در پایان هر دو نیمه بازی با داوران صحبت کرد و درباره گلش گفت تا شاید نظر داوران را به آن جلب کند. با گذشت زمان اوضاع برای آن‌ها به خوبی پیش نرفت. به همین دلیل هم از حالا به بعد و مخصوصا بعد از بازی رئال مادرید که با لطف داوری با برد سفیدپوشان همراه بود، بارسایی‎ها این ادعا را تا پایان فصل دارند که در شرایطی که اختلاف امتیاز دو تیم می‎توانست بیشتر شود، دست‎های پشت پرده باعث شدند که این اتفاق نه‌تنها نیفتد، بلکه برعکس فاصله کم هم بشود.

موندو دپورتیوو نوشت اینیستا، والورده و .... از این تصمیم داور انتقاد کردند و حتی صحبت‌هایی هم در فضای مجازی مطرح شد که چرا نباید در بازی‌های بیشتری از تکنولوژی ویدئویی استفاده شود. در شرایطی که اختلاف امتیاز بارسلونا و رئال مادرید خیلی زیاد است ۲ امتیاز از دست رفته برای این تیم به چشم نمی‎آید؛ اما اگر همین ۲ امتیاز در شرایطی بود که مانند بسیاری از فصول رقابت پایاپای بود، آن وقت ممکن بود جنجالی به پا شود.