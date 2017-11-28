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۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

موندو گزارش داد؛

فاجعه داوری در لالیگا/ به سود رئال و به ضرر بارسا؟

فاجعه داوری در لالیگا/ به سود رئال و به ضرر بارسا؟

موندو معتقد است با لطف داوری به رئال برای کسب ۳ امتیاز و اشتباه در قبول نکردن گل سالم مسی این تردید وجود دارد که در اسپانیا داوری‌ها به سود تیم مادریدی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصفانه است که بگوییم ایگناسیو ایگلسیاس ویلانوا، داور بازی تیم‎های فوتبال والنسیا و بارسلونا اشتباه کرد که گل مسی در بازی روز یکشنبه را نادیده گرفت.

خود مسی شخصا در پایان هر دو نیمه بازی با داوران صحبت کرد و درباره گلش گفت تا شاید نظر داوران را به آن جلب کند. با گذشت زمان اوضاع برای آن‌ها به خوبی پیش نرفت. به همین دلیل هم از حالا به بعد و مخصوصا بعد از بازی رئال مادرید که با لطف داوری با برد سفیدپوشان همراه بود، بارسایی‎ها این ادعا را تا پایان فصل دارند که در شرایطی که اختلاف امتیاز دو تیم می‎توانست بیشتر شود، دست‎های پشت پرده باعث شدند که این اتفاق نه‌تنها نیفتد، بلکه برعکس فاصله کم هم بشود.

موندو دپورتیوو نوشت اینیستا، والورده و .... از این تصمیم داور انتقاد کردند و حتی صحبت‌هایی هم در فضای مجازی مطرح شد که چرا نباید در بازی‌های بیشتری از تکنولوژی ویدئویی استفاده شود. در شرایطی که اختلاف امتیاز بارسلونا و رئال مادرید خیلی زیاد است ۲ امتیاز از دست رفته برای این تیم به چشم نمی‎آید؛ اما اگر همین ۲ امتیاز در شرایطی بود که مانند بسیاری از فصول رقابت پایاپای بود، آن وقت ممکن بود جنجالی به پا شود. 

کد مطلب 4156765

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