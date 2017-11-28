پدیده با ۴ غایب به مصاف مشکی پوشان می رود

به گزارش خبرنگار مهر ، دربی مشهد بین دو تیم فوتبال پدیده و مشکی پوشان روز جمعه در چهارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۵:۴۵ در مشهد برگزار می‌شود، تاکنون در خصوص برگزاری این بازی در استادیوم ثامن الائمه و یا در ورزشگاه امام رضا (ع) هیچ کدام از مسئولین دو تیم و یا هیات فوتبال استان اظهار نظری نکرده است.

اما تیم فوتبال پدیده که دیدار هفته قبل خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و نسبتا شرایط خوبی دارد بازهم با مصدومان و محرومان بسیاری به مصاف مشکی پوشان می‌رود که از جمله آن‌ها می‌توان به محمدرضا خلعتبری هافبک با تجربه این تیم اشاره کرد که به دلیل دریافت کارت زرد از داور در جریان بازی پدیده و نفت تهران سه کارته شد و دربی مشهد را از دست داد.

همچنین از باشگاه پدیده خبر می‌رسد، عبدالله حسینی مدافع تیم فوتبال پدیده خراسان که در جریان دیدار این تیم مقابل نفت به خاطر مصدومیت راهی بیمارستان شده بود تخت عمل جراحی قرار گرفت و تا پایان نیم فصل نمی‌تواند تیم خود را همراهی کند.

حسین مرادمند و معین عباسیان دو بازیکن دیگر تیم فوتبال پدیده هستند که به دلیل مصدومیت نمی‌توانند پدیده را در دربی مشهد همراهی کنند.