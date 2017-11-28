مزاحم خیابانی «مسکن مهر» رشت شناسایی و دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ رحیم شعبانی درباره این خبر اظهار کرد: در سوم آذرماه سال جاری در پی تماس های مردمی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ایجاد یک مورد مزاحمت خیابانی برای دختر بچه ۹ ساله توسط یک مرد ناشناس در مسکن مهر شهرستان رشت، ماموران انتظامی در همان مراحل اولیه با حضور در محل، ضمن تأیید صحت خبر نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام کرده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه پس از تنظیم صورتجلسه، شخصی به عنوان شاکی خصوصی جهت ارائه شکایت به کلانتری مراجعه نکرده و خبر مذکور فقط با توجه به داشتن جنبه عمومی جرم، تحت رسیدگی و تشکیل پرونده قرار گرفت، افزود: ماموران انتظامی با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از بروز جرائم مشابه و متنبه شدن مجرم با تشکیل پرونده قضایی و اخذ دستور قضایی مبنی بر شناسایی و دستگیری فرد مزاحم، متهم را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی رشت با اشاره به دستگیری متهم ۴۵ ساله، گفت: ماموران انتظامی در این راستا طی چندین مرحله تماس تلفنی، از والدین دختر بچه جهت طرح شکایت و اقامه دعوی دعوت کردند که خانواده وی اعلام داشتند با توجه به اینکه مورد فوق یک مزاحمت خیابانی بوده و هیچگونه آسیبی به فرزندشان وارد نشده لذا قصد پیگیری و طرح شکایت را ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی و با توجه به اظهارات ضد و نقیض با قرار ۱۰۰ میلیون ریالی به زندان لاکان رشت منتقل شد، خاطرنشان کرد: انتشار بعضی از وقایع و اتفاقات نادر و تاسف آور در فضای مجازی، موجب خدشه دار شدن آبروی افراد می‌شود.

سرهنگ شعبانی با اشاره به اینکه پلیس در انجام وظیفه مصمم بوده و اجازه هنجارشکنی را به هیچ فردی نمی دهد، تصریح کرد: رسانه ها می‌توانند با انتشار یک خبر، حیثیت و آبروی شخصی افراد را لکه دار کنند یا حرمتی کاذب برای یک شخص به وجود بیاورند.

به گفته این مسئول نیازی به رسانه ای شدن بعضی از موارد که مستقیما آبروی افراد را تحت شعاع قرار می دهد، نیست، از مردم خواست، به اخبار و شایعات غیر رسمی توجه نکنند و هرگونه موارد مشکوک را به خادمان خود در مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.